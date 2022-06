Trame e tramonti: poesia, arte e musica per una vera rinascita culturale

Divertirsi attraverso la cultura e contribuendo al sociale. Questo è l’idea che i ragazzi dell’Associazione Rinascita Culturale hanno lanciato a San Marino.

Il primo evento, TRAME E TRAMONTI, sarà domani domenica 12 giugno a Torraccia al Parco Montelupo dalle ore 17.30 alle ore 22.00.

L’evento è in stile pic nic e ci sarà la possibilità di fare un aperitivo o cenare, con musica, poesia e tramonto.

TRAME E TRAMONTI è nato come premiazione del concorso di poesie “Una poesia per la Rinascita”, dove sono state inviate quasi 50 poesie in particolare sul tema della Rinascita e San Marino, da scrittori di tutte le età.

L’intenzione è proprio quella di avvicinare i giovani alla cultura, per questo motivo si è scelto di scegliere una location con uno dei posti più belli e panoramici di San Marino, perfetto per guardare il tramonto, leggere poesie e ascoltare la musica.

All’evento sarà presente anche il BANCO ALIMENTARE, dove proporrà prodotti biologici e salutari, con l’intento di aiutare famiglie di San Marino e del circondario in difficoltà. La poesia, l’arte, la musica, lo stare insieme come amici sono l’unica risposta per una vera e propria rinascita culturale e sociale del paese.



