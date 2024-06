Transito Tour de France: predisposizione servizi di sicurezza e informazioni utili

In occasione dello storico arrivo del “Tour de France”, evento di rilevanza mondiale che sarà teletrasmesso da 100 canali TV, di cui 60 in diretta, si comunicano le seguenti informazioni utili per la cittadinanza e le persone in viaggio. Per quanto riguarda la sospensione del traffico sul percorso, disposta dal provvedimento della Prefettura di Rimini, si precisa che dalle ore 13.00 di sabato 29 giugno le strade interessate dalla gara in transito a Perticara, Talamello, Novafeltria, San Leo, Montemaggio, fino al Confine con la Repubblica di San Marino (Chiesanuova), saranno completamente chiuse al traffico. Per quanto riguarda le salite dei Colli di San Leo e Montemaggio, si informano tutti gli appassionati che per motivi di sicurezza nei due tratti di percorso in questione, il divieto di transito dei veicoli a motore sarà anticipato alle ore 9.00 di sabato, consentendo comunque, fino alle ore 13.00, il passaggio in bicicletta o appiedato. Il tratto di percorso che dal Confine di Dogana raggiungerà il traguardo sul lungomare Di Vittorio, che per la maggior parte interesserà la strada “consolare” SS.72, sarà chiuso al traffico dalle ore 14:00. Sulla stessa strada consolare, per incidere il meno possibile sulla cittadinanza, dalle ore 14:00 alle ore 16:00, salvo diverse emergenti situazioni, sarà consentito il transito sulla direttrice RIMINI > SAN MARINO, con un solo varco di attraversamento del percorso all’incrocio con le vie Amola e Montecchio che, comunque, alle ore 16 verrà interdetto. La SS 16 tra la rotonda con la SS 72 e la rotatoria delle Befane sarà chiusa dalle 14 alle 18. Si consiglia l’utilizzo del sottopasso di via Rodriguez. Ripercussioni sul traffico ci saranno in zona mare da via Settembrini, via Chiabrera, via Firenze e viale Regina Elena, piazzale Gondar e Lungomare di Vittorio. Il complesso dispositivo generale di ordine e sicurezza pubblica prevede l’impiego di oltre 300 appartenenti alle Forze dell’ordine, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e Corpi di Polizia Locale, oltre al personale volontario della Protezione Civile. Sia sul percorso che nei punti ritenuti sensibili, saranno altresì impegnate Unità Speciali della Polizia di Stato, quali artificieri, cinofili, Unità Operativa Pronto Intervento, con un controllo dall’alto di un Elicottero. Ulteriore particolare attenzione è stata rivolta a garantire che eventuali emergenze dei Vigili del Fuoco o sanitarie del 118, anche estranee alla gara, possano avvenire con la massima tempestività, e comunque senza ritardo. A tal proposito sono stati individuati percorsi alternativi per raggiungere gli Ospedali di Novafeltria e Rimini, mentre, sia il Comando Provinciale del Vigili del Fuoco che il 118, hanno previsto la dislocazione di squadre e ambulanze supplementari sul territorio. Nell’augurare un buon divertimento a tutti gli appassionati, si chiede la massima collaborazione affinchè l’evento si possa svolgere nella massima regolarità.

