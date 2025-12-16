Translating Pram e Cooperativa Culturale Il Macello: un sabato dedicato alla musica giavanese a cura di Paolo Rossi

Prosegue il programma pubblico di Translating Pram, mostra e progetto di ricerca itinerante dedicato alle traduzioni e alle traiettorie internazionali dell’opera di Pramoedya Ananta Toer, una delle voci più autorevoli della letteratura indonesiana del Novecento. A cura del team internazionale Berto Tukan, Chiara Giardi, Moch Hasrul Indrabakti e Paola Pietronave in collaborazione con la Cooperativa 3 Arrows, la mostra esplora le molteplici dimensioni della traduzione culturale e letteraria.

Venerdì 20 dicembre, il programma si arricchisce di un pomeriggio e una serata interamente dedicati alla musica giavanese e a connessioni sonore Italia-San Marino-Indonesia, a cura di Paolo Rossi (in arte Ldgu), in collaborazione con la Cooperativa Culturale Il Macello.

Alle ore 15:00, nella Sala Conferenze di Palazzo Graziani, Ldgu terrà una presentazione multimediale che introdurrà il pubblico al paesaggio sonoro giavanese, con particolare attenzione al Gamelan. La presentazione culminerà in una passeggiata sonora: un’esperienza che ripercorrerà lo scorrere di una giornata attraverso registrazioni sul campo di suoni tipici della vita e della musica giavanese.

L'evento proseguirà alle ore 21:00 con una live performance sperimentale presso la Cooperativa Culturale Il Macello, all’insegna di bordoni e improvvisazione radicale per un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente. A seguire, dj-set di world music, beats ed elettronica, tra sonorità indonesiane e italofone.

Un doppio appuntamento che unisce ricerca, ascolto e performance dal vivo offrendo al pubblico un’occasione di incontro ed esperienza sensibile dei contesti evocati dalla mostra.

Ldgu (Paolo Rossi, 1985) è polistrumentista, field recordist e fondatore di Tresno Records, etichetta dedicata alla documentazione e diffusione di musiche tradizionali e sperimentali dell’arcipelago indonesiano. Ha collaborato e condiviso il palco con musicisti e danzatori di fama internazionale, esibendosi in importanti contesti come Iklectik (Londra), Angelica (Bologna), Sziget Festival, Umbria Jazz, Malagola, Bukan Musik Biasa (Surakarta), CUNY (New York), Tempo Reale (Firenze) e il Conservatorio San Pietro a Majella (Napoli). La sua musica è pubblicata da Sagome, Artetetra, Insitu Recordings, QueenSpectra, Oceani, Slowth Records e Bengawan Noise Syndicate.



Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Mostra aperta tutti i giorni fino al 31 dicembre dalle 9 alle 17.

