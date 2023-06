Trasferimento dell'evento Yoga Day 2023 dalla Cava dei Balestrieri alla palestra della scuola elementare di Murata

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che a causa di previsioni metereologiche avverse, previste per la giornata di domani, l’evento relativo alla celebrazione dello Yoga Day edizione 2023 è spostato presso la palestra della Scuola Elementare di Murata in Via Erviano 34, Murata. Rimane inalterato il programma relativo allo svolgimento dell’evento gratuito, che si articolerà attraverso una serie di interventi istituzionali seguiti da una pratica di yoga guidata dalle Scuole di yoga presenti in territorio. A seguire, presso la stessa sede, si terrà un brindisi celebrativo offerto ai partecipanti.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

