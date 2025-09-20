TV LIVE ·
Trasferimento della Guardia Medica all’interno dell’Ospedale di Stato

20 set 2025
L’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino informa la cittadinanza che è stato disposto il trasferimento del servizio di Guardia Medica Centralizzata Territoriale presso l'Ospedale di Stato a Borgo Maggiore. A partire dalle ore 18 di lunedì 22 settembre 2025, il servizio sarà operativo nella nuova sede situata in Via La Toscana n. 2 (palazzina ambulatori specialistici), piano 1, scala F (di fianco al CUP). Si ricorda che la Guardia Medica Centralizzata Territoriale assicura l'assistenza medica urgente durante le ore notturne (dalle 18 alle 8 del mattino successivo), il sabato dalle 13 alle 8 del lunedì successivo e per le festività dalle 20 del prefestivo fino alle ore 8 del giorno lavorativo successivo. Le visite mediche possono essere effettuate sia presso la sede del servizio, sia direttamente al domicilio dell'assistito, secondo le necessità del caso. Per richiedere l'intervento della Guardia Medica, si potrà continuare a utilizzare il numero di telefono 331 6424748. L'Istituto per la Sicurezza Sociale assicura che il trasferimento avverrà senza alcuna interruzione del servizio, garantendo così la piena operatività dell'assistenza sanitaria urgente per tutta la comunità.

C.s. Iss




