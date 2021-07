Trasferta per il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente nel Comune di Rocca Pietore dal Sindaco Andrea De Bernardin

Trasferta per il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente nel Comune di Rocca Pietore dal Sindaco Andrea De Bernardin. Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, Stefano Canti, unitamente al Rappresentante Legale dell’O.C.S.A. (Opera Cattolica Sammarinese Assistenza), dott. Stefano Giulianelli, hanno fatto visita al Sindaco del Comune di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin per rinnovare lo spirito di amicizia e collaborazione che ha sempre contraddistinto il piccolo comune Bellunese con la più antica Repubblica al Mondo. Va ricordato infatti come il Comune di Rocca Pietore per diversi anni, attraverso la colonia, ha permesso alla Repubblica di San Marino di usufruire di una casa per vacanze estive offrendo ai nostri giovani e famiglie di trascorrere momenti di riposo in una cornice montuosa di elevato pregio ambientalistico. Infatti, il Comune di Rocca Pietore è legato a doppio filo al Monte Titano per aver ospitato la colonia montana sammarinese, in quasi trentacinque anni ha accolto oltre cinquemila giovani e meno giovani fino al millenovecentonovantanove. Sono state diverse le iniziative pensate per fare riaprire quella colonia ancora molto amata dai sammarinesi, ma purtroppo senza riuscirvi. L’incontro avvenuto nella giornata del 28 luglio u.s., è stato il primo fattivo incontro tecnico amministrativo ove vi hanno preso parte rappresentanti delle rispettive amministrazioni pubbliche, per fare il punto della situazione di fatto oltre che prendere visione delle condizioni dell’immobile, ex sede della colonia montana, ad oggi fatiscente e non inagibile. Il Segretario di Stato Canti ed il Sindaco De Bernardin si sono lasciati con la volontà comune di rafforzare questo rapporto di amicizia e mutua collaborazione con l’intento di, da un lato mettere in sicurezza l’immobile pericolante e dall’altra valutare le possibili soluzioni per rinnovare un’offerta ed un servizio alla comunità. Dal canto suo il Legale Rappresentante dell’OCSA, ad oggi Fondazione in liquidazione volontaria facente capo alla Diocesi San Marino Montefeltro, esprime soddisfazione per il proficuo incontro ed auspica di trovare una soluzione definitiva alla ex colonia montana sammarinese ancora di proprietà attraverso la fattiva collaborazione con il Governo sammarinese. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “L’auspicio è quello di rinnovare l’amicizia con il piccolo Comune Bellunese trovando una soluzione definitiva che consenta la valorizzazione, anche con una formula differente rispetto all’attuale, della colonia sammarinese. Mi impegnerò nel breve periodo a sottoporre proposte attuative al Congresso di Stato.”

