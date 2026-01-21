Trasparenza, programmazione e coerenza istituzionale

In relazione alla dichiarazione del Segretario di Stato Federico Pedini Amati del 19 gennaio 2026, durante la Conferenza stampa del Governo, e a quanto riportato nell’intervento pubblicato ieri su San Marino RTV, riguardo alla mancata conferma dell’evento “Giornate Medioevali”, per gli effetti della spending review, la Maggioranza ritiene necessario precisare quanto segue. Le Giornate Medioevali rappresentano un appuntamento storico e consolidato, un evento strategico che caratterizza l’offerta turistica della Repubblica e ritiene prioritario garantirne la continuità. In merito alle risorse, la Maggioranza ribadisce che gli stanziamenti riconosciuti alla Segreteria di Stato competente per il 2026 risultano in linea con quelli del 2025 e, escludendo lo stanziamento effettuato nel 2025 per l’EXPO, non è stata fatta alcuna significativa riduzione di budget alla Segreteria di Stato per il Turismo, tale da ridurne l’offerta turistica. Rispetto a tale offerta, inoltre, la Maggioranza evidenzia come non sia stata trasmessa alcuna lista degli eventi previsti per l’anno 2026 e la scelta di escludere le “Giornate Medievali”, appresa direttamente dagli organi di informazione, sia stata fatta direttamente dal Segretario Pedini senza alcun confronto preventivo su questo argomento con la stessa Maggioranza. Alla luce di ciò, e dei contributi che la Segreteria di Stato elargisce annualmente ai privati, per gli eventi e manifestazioni di interesse turistico come previsto dal Decreto Delegato n.78 del 2014, la Maggioranza chiederà al Segretario di Stato Pedini Amati di attivarsi affinché:

-trasmetta alla Maggioranza la programmazione completa degli eventi, prevista per l’intero anno 2026, prima di darne pubblicità sugli organi di informazione;

-trasmetta la ripartizione analitica per voci dell’intero budget assegnato alla Segreteria competente, con evidenza dei contributi che verranno assegnati ai singoli eventi, tra i quali anche le Giornate Medievali rispetto alle quali la Maggioranza conferma il proprio apprezzamento.

L’obiettivo è garantire trasparenza, programmazione e piena coerenza dell’azione istituzionale a tutela dell’immagine e dell’attrattività della Repubblica, evitando distorsioni nella comunicazione con interventi personalistici che non rappresentino la volontà di questo Governo e questa Maggioranza.

C.s. Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Libera, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Alleanza Riformista, Giovanna Cecchetti – Consigliere indipendente.

