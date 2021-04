TRC Riccione, condiviso con gli albergatori

TRC, questa mattina in Comune un incontro tra l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, il capo di gabinetto, l'architetto Roberto Cesarini e alcuni consiglieri di Federalberghi Riccione, tra cui il presidente Bruno Bianchini. "L'amministrazione come metodo da sempre preferisce confrontarsi e comunicare alla comunità e agli imprenditori che rappresentano settori importanti della nostra economia, i progetti su cui sta lavorando - ha detto l'assessore Ermeti - per cui abbiamo voluto condividere con gli albergatori, su loro richiesta, le linee guida del progetto sul TRC che Riccione ha presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un progetto razionale, che non deturpa il nostro territorio, come invece è stato fatto in passato con costruzioni di muraglie inconcepibili, ma soprattutto serve la zona a mare della città, la mette in collegamento con l'aeroporto di Miramare, offrendo davvero un servizio al settore turistico". Il progetto TRC Riccione è stato approvato in gennaio dalla Giunta ed è stato inviato al ministero con un'istanza finalizzata all'accesso delle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi. Le principali caratteristiche sono: passaggio del TRC RICCIONE SUD sulla linea linea 11, che viene quindi ad essere prolungata sulla litoranea, fino a Misano Adriatico, zona Brasile, in direzione Cattolica, zona le Navi. ZONA NORD: connessione in zona Marano-Miramare all'infrastruttura del trasporto pubblico esistente in direzione Rimini stazione, hub ferroviario nazionale e internazionale, e diramazione all'aeroporto "Fellini" in zona Miramare di Rimini di pari importanza infrastrutturale. Circolare interna di connessione dalla zona terme verso la stazione. Utilizzo di mezzi a batteria full-elettric, per evitare ingombranti sistemi a pali, fili e pantografi. I rappresentanti degli albergatori, in primis il presidente Bianchini, al termine dell'incontro pur nella condivisione generale del piano, si è riservato di confrontarsi sull'argomento con l'intero CDA.

Comunicato stampa

Comune di Riccione

