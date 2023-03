Tre giorni alla scoperta di “Rimini Città d’Arte” per il press tour di VisitRimini

VisitRimini ha organizzato un press tour in collaborazione con il Comune di Rimini e Culturalia, agenzia di comunicazione specializzata in arte e cultura, che ha visto la partecipazione di 7 giornalisti che hanno avuto l’opportunità di conoscere le numerose meraviglie storico-artistiche che la città offre. Il tour è iniziato sabato 4 marzo con la visita del museo d’arte contemporanea PART condotta dal direttore del museo Giovanni Sassu a cui è seguita quella del Museo Fellini, unico museo al mondo dedicato esclusivamente al grande regista, condotta dal direttore Marco Leonetti. La cena si è svolta al Grand Hotel di Rimini, simbolo della Dolce Vita e luogo dell'immaginario felliniano per eccellenza. Durante la seconda giornata i giornalisti hanno visitato il Tempio Malatestiano, gioiello del Rinascimento italiano che conserva il Crocifisso di Giotto e un affresco di Piero della Francesca, per poi continuare con la visita ai principali monumenti della città: Arco d’Augusto, Ponte di Tiberio con il meraviglioso Borgo San Giuliano e per finire il Teatro Galli. Nel pomeriggio il tour è proseguito nell’entroterra, con una cooking class a Santarcangelo di Romagna, borgo medioevale a pochi kilometri da Rimini. L’ultima giornata, quella di oggi lunedì 6 marzo, è iniziata con una passeggiata accompagnata da Roberta Frisoni - Assessore Urbanistica, Demanio, Mobilità​ e PNRR del Comune di Rimini - al Parco del Mare tra verde, natura e wellness con aree attrezzate per lo sport e piste ciclabili e pedonali. A seguire visita al Museo della Città e alla Domus del Chirurgo, condotta dal direttore Giovanni Sassu, che ha avuto l’occasione di presentare durante il tour i progetti di sviluppo del Museo della Città e del Museo PART. Il tour si conclude con un pranzo con piadina. Le testate giornalistiche coinvolte sono: Il Giornale dell’Arte, Finestre sull’Arte, Exibart, Itinerari e Luoghi, TPI – The Post Internazionale, Espoarte.

