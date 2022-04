Tre interventi per complessivi 780 mila euro: via libera della Giunta di Coriano

La Giunta comunale ha approvato il 29 marzo scorso tre importanti studi di fattibilità tecnico-economici relativi ad altrettanti interventi per un ammontare complessivo di 780.000,00 euro finanziati da parte del Ministero. Nello specifico si tratta della realizzazione della pista ciclopedonale nella frazione di Sant’Andrea che collegherà via Colombarina al Ponte sul Rio Melo per ricollegarsi con la pista ciclabile di Riccione (290.000,00 euro); cimitero di Mulazzano: lavori di ristrutturazione della Cappella, parte del muro di cinta e realizzazione di un blocco di loculi (250.000,00 euro); Pian della Pieve: messa in sicurezza della viabilità mediante la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con via Parco del Marano (240.000,00 euro). La pista ciclopedonale per la frazione di Sant’Andrea è un importante collegamento che partirà dalla rotonda di via Colombarina, passerà su un tratto di percorso completamente naturalistico e arriverà al Parco Bellini per poi raggiungere il Ponte sul Rio Melo dove verrà realizzata una pensilina a lato del ponte stesso permettendo così il collegamento con la pista ciclabile già esistente nel comune di Riccione. Dopo l’ampliamento di Sant’Andrea, quello di Coriano e quello di Passano, l’Amministrazione comunale realizzerà un cospicuo intervento sul cimitero di Mulazzano che in questa fase prevede il consolidamento e la costruzione di tutti i loculi che possono rientrare all’interno delle mura prevedendo anche la possibilità di un ampliamento più consistente sul retro del cimitero dove esiste un terreno di proprietà del Comune. La rotatoria che sorgerà a Pian della Pieve metterà in sicurezza un incrocio particolarmente pericoloso dato il notevole flusso di mezzi provenienti dalla via Parco del Marano. “Si tratta di tre opere diverse tra loro, ma tutte molto importanti – dice l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Bianchi (nella foto) – destinate a risolvere problematiche diverse, ma impellenti. Il lavoro dell’Amministrazione comunale prosegue senza sosta verso il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi”.

