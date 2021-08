Lo sportello legale dell'Associazione Sportello Consumatori resterà chiuso, in occasione del periodo feriale, per tre mercoledì consecutivi: 4, 11 e 18 agosto. Riapre al pubblico mercoledì 25 agosto prossimo. In queste settimane sarà comunque possibile continuare a rivolgersi telefonicamente allo Sportello, tel. 0549 962063, e a comunicare via e-mail, all'indirizzo sportello.consumatori@csdl.sm.

c.s. Ass. Sportello Consumatori