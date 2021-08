Tre mercoledì di chiusura per l'Ufficio legale dello Sportello Consumatori

Tre mercoledì di chiusura per l'Ufficio legale dello Sportello Consumatori.

Lo sportello legale dell'Associazione Sportello Consumatori resterà chiuso, in occasione del periodo feriale, per tre mercoledì consecutivi: 4, 11 e 18 agosto. Riapre al pubblico mercoledì 25 agosto prossimo. In queste settimane sarà comunque possibile continuare a rivolgersi telefonicamente allo Sportello, tel. 0549 962063, e a comunicare via e-mail, all'indirizzo sportello.consumatori@csdl.sm.

c.s. Ass. Sportello Consumatori

