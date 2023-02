Tre nuovi bandi pubblici: in ambito fiscale e tributario e in ambito edile-architettonico

il Direttore della Funzione Pubblica ha pubblicato i seguenti bandi di concorso pubblico:

- Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di profilo di ruolo (PDR) di Collaboratore Contabile (COLLCONT) in ambito fiscale e tributario, con prima assegnazione presso il Dipartimento Finanze e Bilancio e successiva attribuzione all’UO Ufficio Tributario

- Bando di concorso pubblico per titoli ed esami volto alla copertura definitiva di profilo di ruolo (PDR) di Esperto Contabile (ESPCONT) in ambito fiscale e tributario, con prima assegnazione presso il Dipartimento Finanze e Bilancio e successiva attribuzione all’UO Ufficio Tributario.

- Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura definitiva di profilo di ruolo (PDR) di Collaboratore Tecnico (COLLTEC) in ambito edile-architettonico presso il Settore Pubblico Allargato senza specifica individuazione dell’Unità/Articolazione Organizzativa di assegnazione.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER TUTTI E TRE I BANDI: ore 18:00 di lunedì 6 marzo 2023 a mezzo del servizio Tnotice La documentazione relativa ai tre bandi e tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell’Amministrazione a questo link Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Generale della Funzione Pubblica al n.0549-882837 o inviare e-mail a info.direzionegeneralefunzionepubblica@pa.sm.