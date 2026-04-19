Tre per mille, all’ISAL-CSdL o allo Sportello Consumatori

Tre per mille, all’ISAL-CSdL o allo Sportello Consumatori.

Nella dichiarazione dei redditi, è possibile destinare il tre per mille all’ISAL-CSdL (Istituto Servizi al Lavoro) o alla Associazione Sportello Consumatori. L’ISAL da molto anni contribuisce a iniziative di solidarietà interna e internazionale. Per il 2026, sono allo studio gli interventi di solidarietà che verranno definiti nelle prossime settimane. Nel 2025 l'ISAL è intervenuto con: - un nuovo contributo economico per la popolazione palestinese della Striscia di Gaza, per l'invio di beni necessari alla sopravvivenza della popolazione; - una donazione a favore dell’Authority Pari Opportunità di San Marino, destinato al fondo di emergenza a sostegno delle vittime di violenza di genere; - il rinnovo delle adozioni a distanza dei bambini del Centro Sociale di Kivuli a Nairobi, in Kenya, gestito dalla Associazione Amani. Il tre per mille si può destinare all'Associazione Sportello Consumatori, che da oltre vent'anni svolge un importante ruolo di tutela dei cittadini nel campo dell’acquisto di beni e servizi.



c.s. ISAL-CSdL / Associazione Sportello Consumatori



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