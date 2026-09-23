Tre ricerche dell’Università di San Marino in mostra in occasione del Forum Internazionale sulla Sostenibilità della Cultura I progetti, curati dai corsi di laurea in Design, verranno esposti a Santa Sofia

Tre ricerche dell’Università di San Marino in mostra in occasione del Forum Internazionale sulla Sostenibilità della Cultura.

Per la seconda edizione consecutiva, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino parteciperà a Santa Sofia, nella provincia di Forlì - Cesena, al Forum Internazionale sulla Sostenibilità della Cultura, in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre. L’appuntamento del 2026 sarà dedicato ai “Culture Commons”, formula utilizzata dagli organizzatori per introdurre un “sistema complesso di risorse culturali, materiali, informative o simboliche, la cui creazione, fruizione e conservazione sono affidate alla gestione autoregolamentata di una comunità”. In questo contesto, la cultura si configura “non come merce né come concessione burocratica, bensì come un'infrastruttura sociale critica, aperta e cooperativa”. Dopo il contributo offerto nel 2025, che ha visto Alice Capelli e Riccardo Varini, rappresentanti del corso di laurea in Design, moderare una discussione sulla collaborazione territoriale insieme a dieci ospiti internazionali, quest’anno l’Ateneo sammarinese amplierà la propria presenza esponendo tre ricerche, per tutto il mese di ottobre, nella cornice di una mostra in programma nella Galleria Vero Stoppioni. Curati dall’Unità di Ricerca in Design di Comunità dell’Università di San Marino, i progetti sono stati sviluppati durante iniziative che hanno coinvolto i territori di Pesaro e San Leo, oltre che in un workshop svolto sul Titano con l’obiettivo di progettare una collana editoriale dedicata proprio ai Forum di Santa Sofia. L’evento è curato da Institution, organizzazione che si occupa di arte, tecnologia e ambiente. Proposto con un format ibrido tra diversi Paesi, collegherà Santa Sofia a New York (USA), Shenzhen (Cina), Berlino (Germania), Città del Guatemala, Jakarta (Indonesia), Tokyo (Giappone) e Tanguiéta (Benin). L’iniziativa potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “Institution Under Construction”. L’Unità di Ricerca in Design di Comunità dell’Università di San Marino è formata, tra gli altri, da Riccardo Varini, Giorgio Dall’Osso, Elena Brigi, Alice Cappelli, Chiara Amatori, Francesco Mancuso, Massimo Brignoni e Noemi Biasetton.





c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino



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