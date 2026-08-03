“Tre Serate di Emozioni”: Greg, Paolo Jannacci ed Eugenio Finardi a San Marino

La magia della musica dal vivo continua ad illuminare l’estate sammarinese con la seconda parte dell’edizione 2026 di “Tre Serate di Emozioni”, la rassegna ideata dal Maestro Dino Gnassi e realizzata in collaborazione con la San Marino Concert Band. Un progetto sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo del Titano, capace di coniugare sapientemente qualità artistica, spettacolo ed emozione, offrendo gratuitamente al pubblico tre serate di grande musica con nomi di assoluto prestigio del panorama italiano. Dal 7al 9 agosto 2026, la suggestiva cornice di “Campo Bruno Reffi” ospiterà tre grandi artisti, ciascuno interprete di uno stile unico e di una storia capace di appassionare e coinvolgere un pubblico eterogeneo. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 21.15.

Novità dell’edizione 2026 è una seconda parte di appuntamenti nel mese di agosto, a salire sul palco tre personalità di assoluto rilievo, protagonista della serata del 7 Greg, musicista, cantante, attore, conoscitore raffinato della tradizione jazz, proporrà brani iconici del genere swing e vocal pop americano, conosciuto come Great American Songbook , con particolare attenzione a Frank Sinatra. Tra i brani proposti da Greg figurano “Fly me to the moon”, “Beyond the sea”, “That’s life” e molti altri.

Si prosegue l’8 agosto con Paolo Jannacci che porterà sul palco un repertorio capace di muoversi con naturalezza tra canzone d’autore, jazz e sonorità moderne, figlio dell’indimenticabile Enzo, ha seguito le orme del papà nel mondo della musica. Crescendo in un ambiente ricco di stimoli artistici, si è avvicinato alla musica fin da bambino: il primo insegnante è stato proprio suo padre, con cui ha studiato armonia, per poi perfezionarsi successivamente insieme ad altri importanti maestri.

Infine, la serata del 9 agosto conclusione in grande stile con Eugenio Finardi, per una serata all’insegna della poesia e grande musica d’autore. Cantante e chitarrista, autore per la musica, arrangiatore e pianista, può essere considerato uno dei musicisti più apprezzati della scena rock e pop d’autore italiana, soprattutto per i suoi lavori degli anni ’70 e ’80 molto amati, e grazie ad alcuni brani e album di rottura che hanno fatto discutere.

“Tre Serate di Emozioni” conferma ancora una volta la propria vocazione naturale, quella di portare a San Marino artisti di primo piano della scena nazionale, valorizzando al tempo stesso il talento e la professionalità della San Marino Concert Band. Una formula che, nelle precedenti edizioni è stata gratificata da un grande successo di pubblico e che continua a rappresentare un importante richiamo turistico per la Repubblica di San Marino.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







