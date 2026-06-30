“Tre Serate di Emozioni” la Repubblica di San Marino ospita sei appuntamenti imperdibili con la grande musica italiana

La magia della musica dal vivo torna a illuminare l’estate sammarinese con l’edizione 2026 di “Tre Serate di Emozioni”, la rassegna ideata dal Maestro Dino Gnassi e realizzata in collaborazione con la San Marino Concert Band. Un progetto che negli anni si è affermato come uno degli appuntamenti più attesi del calendario estivo del Titano, capace di coniugare qualità artistica, spettacolo ed emozione. Dal 3 al 5 luglio 2026, la suggestiva cornice di “Campo Bruno Reffi” ospiterà tre grandi protagonisti della musica italiana, ciascuno interprete di uno stile unico e di una storia artistica capace di appassionare e coinvolgere un pubblico eterogeneo. Tutti i concerti saranno a ingresso gratuito e avranno inizio alle ore 21.15. Ad aprire la rassegna, venerdì 3 luglio, sarà Sergio Caputo, artista raffinato che ha saputo fondere pop, jazz e swing in uno stile iconico e inconfondibile. Accompagnato dalla San Marino Concert Band, proporrà un concerto speciale che ripercorrerà i successi più amati della sua carriera, impreziositi dagli arrangiamenti originali della formazione sammarinese. Sabato 4 luglio salirà sul palco Chiara Galiazzo, una delle voci più eleganti e apprezzate del panorama musicale contemporaneo. Con la sua sensibilità interpretativa e il suo repertorio ricco di emozioni, offrirà al pubblico una serata all’insegna dell’intensità e della qualità musicale. Gran finale domenica 5 luglio con Paolo Belli, artista amatissimo per la sua energia travolgente e la capacità di trasformare ogni esibizione in una grande festa collettiva. Il suo incontro con la San Marino Concert Band promette uno spettacolo coinvolgente, tra swing, rhythm & blues e i più grandi successi della musica italiana, rivisitati per l’occasione.

Novità dell’edizione 2026 è una seconda parte di appuntamenti nel mese di agosto, a salire sul palco tre nome di assoluto rilievo, protagonista della serata del 7 Greg, musicista, cantante, attore, conoscitore raffinato della tradizione jazz. Si prosegue l’8 agosto con Paolo Jannacci porterà sul palco un repertorio capace di muoversi con naturalezza tra canzone d’autore, jazz e sonorità moderne. Infine la serata del 9 agosto conclusione in grande stile con Eugenio Finardi, per una serata all’insegna della poesia e grande musica d’autore. “Tre Serate di Emozioni” conferma ancora una volta la propria vocazione naturale, quella di portare a San Marino artisti di primo piano della scena nazionale, valorizzando al tempo stesso il talento e la professionalità della San Marino Concert Band. Una formula che, nelle precedenti edizioni è stata gratificata da un grande successo di pubblico e che continua a rappresentare un importante richiamo turistico per la Repubblica di San Marino.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo “Tre Serate di Emozioni rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e qualificanti della nostra programmazione estiva. Questa manifestazione riesce a coniugare cultura, spettacolo e promozione turistica, offrendo gratuitamente al pubblico tre serate di grande musica con artisti di assoluto prestigio del panorama italiano. La collaborazione con la San Marino Concert Band, eccellenza del nostro territorio, conferisce inoltre un valore aggiunto a un progetto che cresce anno dopo anno e che contribuisce a rendere San Marino una destinazione sempre più attrattiva durante la stagione estiva. Eventi di questo livello generano interesse, presenze e visibilità per il Paese, creando occasioni di incontro e di promozione del nostro territorio”.

Maestro Dino Gnassi "Ogni edizione di 'Tre Serate di Emozioni' nasce dal desiderio di offrire al pubblico un'esperienza musicale autentica, capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica. Anche quest'anno abbiamo costruito un programma che mette insieme tre artisti dalle personalità molto differenti, accomunati da qualità, talento e grande capacità comunicativa. Visto il successo delle precedenti edizioni abbiamo pensato di prevedere una seconda tranche di appuntamenti ad agosto. Ringrazio la Segreteria di Stato per il Turismo per il sostegno e tutti i musicisti della Band per la passione e la professionalità con cui affrontano questo progetto”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo











