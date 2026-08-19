Tre serate di musica dal vivo: torna lo SMALF, il festival che restituisce il palco agli artisti

Tre serate di musica dal vivo: torna lo SMALF, il festival che restituisce il palco agli artisti.

Dal 21 al 23 agosto 2026 il Parco Dante Alighieri “Orti Masi” di Serravalle ospita la ventiquattresima edizione del San Marino Amicizia Live Festival (SMALF): tre serate di musica suonata dal vivo, a ingresso libero, con band, duo e solisti provenienti da San Marino, dalla Romagna e dall’Emilia. Ventiquattro edizioni fanno dello SMALF una delle rassegne live più longeve del territorio. Una piccola Woodstock sammarinese: un parco, un palco, e la musica come unico linguaggio comune. Ciò che rende lo SMALF diverso: il tempo palco In un panorama in cui i contest musicali concedono agli emergenti tre minuti e un timer, lo SMALF sceglie la strada opposta: 25 minuti di esibizione per i gruppi, 15 minuti per i duo, 10 minuti per i solisti. Non un provino, ma un vero concerto. È una scelta che cambia tutto. Venticinque minuti permettono a una band di costruire una scaletta, di far respirare un arrangiamento, di conquistare il pubblico invece di rincorrerlo. Permettono a un cantautore di raccontare da dove nasce un brano. Permettono a chi ascolta di conoscere davvero un artista, non solo di intravederlo. A questo si aggiungono un palco e un impianto audio professionali, un pubblico reale e numeroso, e l’occasione concreta di fare rete con altri musicisti e con gli addetti ai lavori. Qui non ci sono esibizioni costruite né artisti virtuali: artisti veri, strumenti veri, voci vere, solo musica live. Il programma Venerdì 21 agosto, ore 21:00 — Pre-festival La Revolution Live Band apre il fine settimana dello SMALF con una grande serata di musica e spettacolo. Sabato 22 agosto, dalle ore 19:30 — Le selezioni Si esibiscono tutti gli artisti in gara: • Band: FREE TIME BAND, PYOPPAS ROCK BAND, REJECTED • Duo: IL NOSTRO TEMPO, BUBBA’S BRIGADA • Solisti: ALMAGIÒ, ALESSIA FELICI, ASH, SAM, DEVID, STELLA, NI-K.O. Ad aprire la serata i CIKUTAS, band rock blues bolognese già in gara allo SMALF 2024, dove conquistò la menzione speciale della giuria: un ritorno sul palco che racconta bene il percorso di crescita che il festival prova a innescare. Ospite della serata MAFI EMBER, artista dream pop sammarinese, protagonista di tre momenti musicali nel corso delle selezioni. Al termine, la giuria annuncia i finalisti che torneranno sul palco la sera successiva. Domenica 23 agosto, ore 21:00 — La finalissima Ad aprire la serata i FIVE SIDES, alternative rock tra Rimini e San Marino. A seguire i finalisti si contendono la vittoria, e prima del verdetto della giuria il palco passa ai SOUNDCHECK, vincitori dello SMALF 2023, che chiudono la serata. La finalissima sarà ripresa integralmente e trasmessa in differita sul digitale terrestre in tutta l’Emilia-Romagna. Il premio Il vincitore della 24ª edizione entrerà in studio per registrare una demo presso il Farmhouse Studio di Andrea Felli, con la realizzazione di un contenuto video dedicato al backstage dell’esperienza in studio. Giuria e conduzione A decretare finalisti e vincitore una giuria composta da Andrea Felli (musicista, compositore e produttore discografico, fondatore del Farmhouse Studio), Barbara Andreini (cantante, vocal coach e performer) e Stefano “Ciccio” Sammaritani (cantante, musicista e performer live). Organizzazione, direzione artistica e conduzione delle tre serate sono affidate a Giordano Bruno Luisè. Le radici: Stefano Piva Lo SMALF nasce dall’intuizione di Stefano Piva, fondatore del festival. È a lui che si deve l’idea originaria di una rassegna che mettesse la musica dal vivo e i musicisti al centro, dentro una festa di popolo e non dentro una vetrina. Ventiquattro edizioni dopo, quell’intuizione è ancora la spina dorsale dello SMALF: dare spazio, tempo e ascolto a chi suona. Un ringraziamento alla Festa dell’Amicizia Lo SMALF è ospite della Festa dell’Amicizia del PDCS, alla quale va un ringraziamento speciale. È grazie alla Festa dell’Amicizia, alla sua ospitalità, alla sua organizzazione e al suo pubblico, che il festival può offrire alla musica, agli artisti e agli spettatori uno spazio nel quale incontrarsi e vivere insieme emozioni autentiche. Senza quella casa, lo SMALF non esisterebbe nella forma che conosciamo.



C.S. Giordano Bruno Luisè

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