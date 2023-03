Trend positivo sull’estate, giugno + 11% Gli albergatori fanno il punto sulla stagione in arrivo

Si è tenuto mercoledì 22 marzo l’evento “Rimini: What’s Next?”, dove hanno partecipato gli operatori turistici e tutti gli albergatori aderenti al “Progetto di raccolta dati degli hotel della destinazione” che hanno fatto il punto sul primo anno di lavoro. Grazie alla piattaforma di data intelligence fornita dall’azienda digitale HBenchmark, gli alberghi negli ultimi 12 mesi hanno condiviso in maniera anonima e nel rispetto della privacy, i loro dati per creare un risultato aggregato che ha permesso di tracciare un previsionale per i prossimi mesi e sta determinando uno storico prezioso per orientarsi in un mercato in rapido cambiamento. “Grazie a questa piattaforma abbiamo la possibilità di confrontare le prenotazioni della destinazione ad oggi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Questo ci permette di avere informazioni precise di previsione su presenze, percentuale di occupazione e soprattutto sulle tariffe medie”, sottolinea Antonio Carasso, Presidente di Promozione Alberghiera. E a proposito di dati, questi primi tre mesi dell’anno stanno delineando un inizio stagione col segno più e un ritorno delle prenotazioni anticipate. Conferma Patrizia Rinaldis che dichiara: “questi dati sono preziosissimi e sono una novità assoluta per Rimini. Avere i dati sempre aggiornati con previsionali affidabili permette ad ogni singolo imprenditore turistico di potersi organizzare in anticipo per fornire agli ospiti il miglior servizio possibile”. “Una metodologia di lavoro che è importante che un tessuto imprenditoriale come il nostro abbia riconosciuto” - continua l’assessore del Comune di Rimini Francesco Bragagni, che aggiunge: “questa è la prima stagione senza restrizioni ed effettivamente si nota già un aumento delle prenotazioni, complici anche i tanti eventi in campo”. Per quanto riguarda la Pasqua, l’occupazione a livello di destinazione è al 35% con più di 400 hotel aperti ed è quasi raddoppiata rispetto alla stessa data dell’anno scorso in cui l’occupazione era al 19%. “Segno di buone prospettive”, sottolinea Valeria Guarisco, general manager di VisitRimini. Su fine aprile ed inizio maggio si registra il traino dei grandi eventi: se la fiera Macfrut – Fruit & Veg professional expo - ad oggi registra un’occupazione del 21% in linea con il 2022, la manifestazione Expo Dental Meeting passa dal 21% del 2022 al 41% del 2023. Sui mesi caldi dell’estate continua il trend positivo che fa ben sperare gli operatori. Per giugno ad oggi si segna già un’occupazione al 31% su quasi tutto il mese rispetto al 20% dello scorso anno, quindi con un incremento delle prenotazioni anticipate dell’11%. Per luglio, i dati sono in linea per la prima e l’ultima settimana, mentre vanno meglio le due centrali. Agosto invece continua con il trend rassicurante dell’anno scorso. Il progetto di raccolta dati turistici degli hotel di destinazione è nato grazie alla sinergia tra VisitRimini, Federalberghi, Promozione Alberghiera, AIA Palas e RivieraBanca, che da più di un anno si impegnano nel coinvolgimento e nella formazione degli operatori.

cs Visit Rimini