Trenino Biancoazzurro: al via il prolungamento del percorso e la riqualificazione della Vecchia Stazione

La Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente e la Segreteria di Stato per il Turismo annunciano con soddisfazione l’avvio della fase esecutiva per il prolungamento di 100 metri del percorso del Trenino Biancoazzurro e la riqualificazione dell’area Vecchia Stazione, simboli della tradizione e dell’identità sammarinese. Il progetto, condiviso e sostenuto dalle istituzioni con le relative valutazioni tecniche, prevede l’estensione del binario fino al punto in cui sorgeva l’antica Stazione di San Marino. Si tratta di un piccolo, ma significativo intervento, che valorizzerà ulteriormente l’area, aumentandone l’attrattività turistica e culturale, mantenendo il parcheggio dei pullman turistici dell’ex stazione. L’intervento sarà realizzato in piena compatibilità con le esigenze logistiche e urbanistiche della zona, e si accompagnerà a un’opera di riqualificazione generale dell’area interessata. Contestualmente, le due Segreterie di Stato informano che è attivo un tavolo di lavoro con la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, per la progettazione del più ampio e ambizioso prolungamento del tracciato fino a collegare Borgo Maggiore con Città. Questo progetto rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo sostenibile della mobilità interna e per la valorizzazione del patrimonio storico del Paese. “Vogliamo restituire alla collettività un simbolo del passato, proiettandolo nel futuro con uno sguardo attento alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio” afferma con soddisfazione il Segretario di Stato Ciacci. Il Segretario di Stato Pedini sottolinea “La ferrovia è parte della nostra storia e può diventare un asse moderno di mobilità dolce e attrattività turistica”. Ulteriori aggiornamenti sul cronoprogramma e sui dettagli del progetto saranno condivisi con la cittadinanza nel corso delle prossime settimane.

c.s.

Segreterie di Stato per il Territorio e Ambiente

Segreteria di Stato per il Turismo