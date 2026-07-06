Treno Bianco Azzurro, comunicato congiunto della Segreteria per il Territorio e di quella per il Turismo

In merito alle recenti dichiarazioni diffuse sul progetto di prolungamento del Treno Bianco Azzurro, le Segreterie di Stato per il Territorio e per il Turismo ritengono opportuno richiamare alcuni elementi oggettivi, affinché il confronto pubblico possa svilupparsi sulla base di dati concreti e verificabili. Desideriamo innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a tutti i cittadini, ai volontari, all’Associazione Treno Bianco Azzurro, alle autorità e a quanti hanno partecipato all’inaugurazione del prolungamento del tracciato. La significativa partecipazione registrata testimonia il valore che questo progetto riveste per la comunità sammarinese e conferma l’interesse verso un’iniziativa che coniuga tutela del patrimonio storico, valorizzazione culturale e sviluppo dell’offerta turistica. L’intervento, del valore complessivo di circa 500.000 euro, è stato realizzato nel pieno rispetto delle procedure amministrative e secondo criteri di assoluta trasparenza. Esso non si è limitato al prolungamento del percorso ferroviario, ma ha interessato la riqualificazione dell’intera area della Stazione, consentendo di preservare e rilanciare un progetto di grande valore storico e identitario che rischiava di interrompersi.

L’investimento rappresenta inoltre un’importante opportunità per rafforzare l’attrattività turistica della Repubblica e ha permesso di salvaguardare un bene di rilevante interesse storico quale l’elettromotrice AB03, assicurandone la conservazione e la valorizzazione nell’ambito del progetto complessivo. Si ritiene altresì opportuno precisare che l’elettromotrice è in possesso delle certificazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività. Su questo aspetto non sussistono elementi di incertezza.Il confronto politico costituisce un elemento essenziale della vita democratica e il contributo di ogni forza politica è sempre legittimo e rispettato. Allo stesso tempo, è auspicabile che il dibattito pubblico si fondi su informazioni corrette e verificabili, evitando di alimentare ricostruzioni che non trovano riscontro negli atti e nelle procedure adottate.

Le Segreterie di Stato per il Turismo e per il Territorio proseguiranno il proprio lavoro con responsabilità e trasparenza, nella convinzione che siano i risultati concreti a rappresentare la migliore risposta nell’interesse del Paese.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo, le Poste, Cooperazione, Expo, Informazione e Attrazione di Investimenti Turistici / Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P.







