Treno Bianco Azzurro, giovedì 13 agosto riprenderanno i servizi con motrice in movimento

Treno Bianco Azzurro, giovedì 13 agosto riprenderanno i servizi con motrice in movimento.

ATBA desidera comunicare che a seguito di una pausa ove i viaggi erano fermi - ma non l'opera di ATBA che raccontava la storia anche con motrice ferma in stazione - giovedì 13 agosto riprenderanno i servizi con motrice in movimento, per l'evento giovedì in centro i viaggi della motrice AB 03 riprenderanno con orario 20:30 - 21:00 - 21:30 - 22:00 - 22:-30. Poi venerdì con orario: 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 e al pomeriggio 14:30 - 15:00 -15:30 - 16:00 - 16:30 - 17:00 Sabato, giorno di ferragosto, e domenica 16 agosto il servizio sarà chiuso.

Comunicato stampa

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