Treno Bianco Azzurro, in occasione de Il Natale delle Meraviglie torna in funzione la storica elettromotrice.

Nell’ambito dell’evento “Il Natale delle Meraviglie – Un viaggio fantastico”, a partire da domani, sarà attivata l’elettromotrice dello storico Treno Bianco Azzurro che resterà in funzione ogni sabato e domenica e tutti i festivi fino al prossimo 8 gennaio. Il primo viaggio lungo galleria “Il Montale” è previsto per le 11 con ritorno alle 11.30 (è possibile rientrare prima seguendo il percorso pedonale) mentre il secondo è previsto per le 12 con ritorno alle 12.30. Nel pomeriggio sono previste corse alle 16 con rientro alle 16.30 e alle 17.30 con rientro alle 18.00. Eventuali viaggi extra saranno valutati nel corso della giornata sulla base dell’affluenza. Per tutti coloro che hanno completato le tappe de “Il Natale delle Meraviglie” obliterando il biglietto nelle 4 attrazioni principali, il viaggio sul Treno Bianco Azzurro sarà gratuito è altrimenti previsto un biglietto di 5 euro il cui ricavato finanzierà le attività dell’Associazione Treno Bianco Azzurro.

