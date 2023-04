Treno Bianco Azzurro, l’apertura pasquale è già un successo!

Dopo il grande successo riscosso per le aperture programmate durante il Natale delle Meraviglie (oltre 1200 passeggeri in 12 giorni) l'amato Treno Bianco Azzurro è tornato a correre lungo la galleria Montale in occasione delle festività pasquali (e sarà aperto anche il 25 aprile). Oggi, primo giorno di corse oltre 100 persone hanno scelto di provare l’emozione di un vero e proprio viaggio nel tempo. 1500 metri per rivivere le gesta del Treno Bianco Azzurro, la ferrovia che collegava Rimini a San Marino purtroppo non più attiva dal bombardamento Dell’estate del 1944. Le corse saranno attive nei giorni 8, 9, 10 e 25 aprile con i seguenti orari: 10.30- 12.30 e 14.30-18. Il costo del biglietto sarà di 5,00 euro, il cui ricavato finanzierà le attività dell’Associazione Treno Bianco Azzurro.

Cs - SdS Turismo