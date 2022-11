Treno turistico su gomma, attivata una linea circolare in sostituzione degli ascensori del P9

La Segreteria di Stato per il Turismo, a seguito dei confronti con USC e grazie alla collaborazione dell’AASS e della Ditta F.lli Benedettini, ha provveduto a far attivare un’ulteriore tratta del treno turistico su gomma. Si tratta di una linea aggiuntiva dedicata al trasporto turistico nelle giornate di sabato, domenica e festivi che in modalità continua e circolare affronta il seguente percorso: dal P.9 verso Via Gino Giacomini, Via Cella Bella, P.le lo Stradone, Via Piana. Il costo della tratta è fissato in 1,50 euro. Contestualmente sarà aumentata la tariffa della linea P9-P6 da euro 2 ad euro 3 a tratta. La nuova “linea” si rende necessaria in quanto dal 3 ottobre scorso è stato interrotto per rinnovo degli impianti il servizio di risalita tramite ascensori che collegava il P9 e Piazzale Nazioni Unite a Piazzale Calcigni. E’ bene ricordare come anche l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici stia garantendo, tramite propri mezzi e proprio personale, un sistema alternativo di risalita per raggiungere Porta del Paese/Stazione, durante i giorni feriali.