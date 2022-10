Trent’anni di relazioni ufficiali con la Repubblica di Croazia

Si è svolta oggi a Zagabria la giornata celebrativa del trentesimo anniversario delle relazioni ufficiali con la Repubblica di Croazia, organizzata dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Croazia, S.E. Marina Emiliani, in collaborazione con il Gruppo di Amicizia Interparlamentare tra Croazia e San Marino e il sostegno di Banka Kovanica. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, giunto in mattinata con una delegazione diplomatica al seguito, ha incontrato l’omologo Ministro degli Affari Esteri ed Europei, Gordan Grlić Radman con il quale, nell’ambito di un tête-à-tête, ha sviluppato i temi propri del rapporto bilaterale condividendo l’opportunità di continuare a rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi, anche nell’ambito della Strategia Europea per la Regione Adriatico Ionica (EUSAIR). Un altro tema cardine trattato nel corso dell’incontro bilaterale è stato il negoziando Accordo di Associazione con l’Unione europea, rispetto al quale la Croazia ha sempre offerto e continua ad offrire a San Marino un fattivo sostegno. La Croazia ha inoltre dimostrato il suo pieno supporto affinché San Marino possa essere coinvolto nella Comunità Politica Europea, anche in considerazione del corrente scenario internazionale. Durante il colloquio, i due omologhi si sono confrontati anche sull’agenda internazionale e sullo scambio di posizioni affini per far fronte alle sfide globali conseguenti al conflitto in corso in Ucraina. La mattinata è proseguita con la firma, da parte del Segretario di Stato per gli Affari Esteri con l’omologo Ministro degli Affari Esteri ed Europei, di due specifici Memoranda of Understanding relativi, rispettivamente, alle consultazioni politiche e alla cooperazione nei settori della cultura, dell’istruzione, dell’istruzione superiore e della ricerca scientifica, anche alla presenza del Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi, già a Zagabria dal giorno precedente per incontri istituzionali e del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura e dei Media croato, Krešimir Partl. Nel pomeriggio la Delegazione sammarinese si è trasferita presso la sede del Parlamento croato, per un incontro con il Vice Presidente del Parlamento, Željko Reiner, alla presenza del Presidente del Gruppo di Amicizia Interparlamentare tra Croazia San Marino, Paolo Rondelli e del Presidente della Commissione Affari Esteri del Parlamento croato, Gari Cappelli. A seguire si è svolto l’atteso Concerto della Corale di San Marino dal titolo “Canzoni per Amici”, nella prestigiosa Sala dell'Accademia delle Arti e delle Scienze, introdotto da interventi di benvenuto del Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, dell’Ambasciatore Marina Emiliani, del Presidente del Gruppo di Amicizia Paolo Rondelli, del rappresentante di Banka Kovanica, Nicola Ceccaroli, principale sponsor dell’iniziativa culturale e di rappresentanti istituzionali croati. Al termine della giornata celebrativa, un ricevimento organizzato dall’Ambasciatore di San Marino Marina Emiliani, in collaborazione con il Gruppo di Amicizia Interparlamentare sammarinese e croato.

Cs - SdS Affari Esteri

