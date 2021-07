Tribunale: emessi nuovi bandi

Tribunale: emessi nuovi bandi.

La Segreteria di Stato per la Giustizia comunica di aver emesso su mandato del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria, riunito nelle giornate di martedì 6 luglio e 20 luglio scorsi, tre avvisi pubblici di vacanza per il reclutamento di nuovi magistrati per il Tribunale della Repubblica di San Marino. I bandi, così come le condizioni per la selezione, le modalità di presentazione delle domande e il regolamento in materia di reclutamento e candidabilità sono stati pubblicati ufficialmente sul portale dello Stato e già consultabili all’indirizzo www.gov.sm. Le procedure di selezione riguarderanno:

• n. 2 posti di Commissario della Legge;

• n. 2 posti di Uditore Commissariale; • un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati, di primo grado effettivo;

• n. 2 posti di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati, di primo grado supplente;

• un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati, supplente per il grado di appello;

• un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati, supplente per la terza istanza.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati è stato fissato nella giornata di giovedì 30 settembre, alle ore 18:00, mentre per il reclutamento di Commissari della Legge e Uditori Commissariali nella giornata di venerdì 15 ottobre, alle ore 13:00.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: