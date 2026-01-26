Trionfo internazionale per Magica Gilly: premiata in Francia al Gala di Gières L’illusionista riceve il “Premio Annick” per il contributo all’arte magica durante un evento sold-out dedicato alla solidarietà.

Trionfo internazionale per Magica Gilly: premiata in Francia al Gala di Gières.

Il talento di Magica Gilly brilla ancora una volta all’estero. Domenica 25 gennaio, nella cornice del prestigioso Gala International de Magie di Gières, vicino a Grenoble, l’illusionista è stata protagonista di un momento di straordinaria emozione, ricevendo un riconoscimento ufficiale per il suo contributo artistico. Il Gala, che ha registrato il tutto esaurito, non è stato solo una vetrina di altissimo livello tecnico, ma anche un evento dal profondo valore umano. La serata era infatti dedicata alla memoria di Annick, moglie dello storico organizzatore Jo Maldera, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le cure di un bambino affetto da una malattia rara.

Il Riconoscimento

Magica Gilly, considerata l’unica illusionista donna al mondo con sindrome di Down a calcare palcoscenici internazionali, ha ricevuto il “Premio Annick”: una suggestiva scultura a forma di bacchetta trasparente che racchiude l’immagine della donna a cui è dedicato il memorial. La motivazione incisa sulla targa riconosce ufficialmente a Gilly il suo “contributo all’arte magica”, premiando non solo l’abilità tecnica ma anche il potente messaggio di inclusione che l’artista porta nel mondo attraverso la sua arte.

Il Legame con il Titano

La serata, condotta dal presentatore italiano Alain Iannone, ha visto la partecipazione dei vertici del circolo magico di Grenoble e di numerosi esperti del settore. Il successo francese di Gilly è stato accolto con grande entusiasmo anche negli ambienti magici sammarinesi, dove l'artista è ormai una figura di riferimento e una "ambasciatrice" della magia inclusiva che nasce proprio sotto l'egida del Festival del Titano. «Ricevere questo premio in una serata così carica di significato mi riempie il cuore», ha dichiarato Magica Gilly visibilmente commossa. «Il calore del pubblico francese è stato immenso. Dedico questo riconoscimento a chi crede che la magia possa davvero abbattere ogni barriera.»

Prossimo appuntamento: Il 27° Festival Internazionale di San Marino

Questo successo funge da preludio perfetto per l'appuntamento più atteso: Magica Gilly sarà infatti tra i protagonisti di punta del 27° Festival Internazionale della Magia di San Marino (13-15 marzo 2026). Sarà l'occasione per il pubblico del Festival di riabbracciare un'artista che, pur girando l'Europa, ha eletto San Marino come sua casa magica d'adozione, portando sul palco del Teatro Nuovo di Dogana le emozioni e il prestigio dei suoi successi internazionali.

L'evento di Gières conferma ancora una volta la forza del sodalizio tra Magica Gilly e l'organizzazione sammarinese, un'eccellenza capace di emozionare le platee di tutta Europa.

c.s. Festival della Magia

