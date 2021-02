Triplo record nazionale per le ragazze della FSAL

Quello appena trascorso è un altro week end da record per l’atletica sammarinese. Sono tre i primati nazionali fatti registrare dagli atleti biancazzurri impegnati nella gare indoor: Beatrice Berti (Olimpus San Marino), a Padova, ha firmato il record nazionale sui 400m fermando il cronometro su 59"26 mentre ad Ancona Alessandra Gasparelli (Olimpus San Marino) supera se stessa abbassando il record sui 60m ostacoli a 8”85 e vincendo la sua gara (attualmente detiene il secondo tempo nazionale di categoria). Sempre allo stesso meeting marchigiano, con 5,83m, Emma Corbelli (Self Reggio Emilia) ha segnato il record nazionale nel salto in lungo fermo dal 2003 (era di Lucia Gualandra). Sempre nel lungo personal best per Lucia Casali (GPA San Marino) con 5,19 e Alessia Selva (Olimpus San Marino) che ha saltato 5,16. Buona la prova di Andrea Pedrella Moroni (Olimpus San Marino) che nel salto triplo ha raggiunto la misura di 12,44m.

Cs Fsal