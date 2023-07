Troppe incertezze sui mutui. UCS: soluzioni tardive rischiano di essere inutili

Lo scenario relativo ai mutui seguita a essere incerto, infatti sebbene dalle parti della Bce continuino ad essere convinti della necessità di innalzare ancora i tassi almeno per due volte nel corso di quest’anno, cominciano a essere molte, anche alla luce del netto calo dell’inflazione, le voci contrarie alle politiche restrittive. Sono argomenti complessi quelli legati alle politiche monetarie che tuttavia hanno forte attinenza con la vita delle persone che si trovano a dover fare i conti con soldi che spesso non hanno perché gli oneri a cui dover far fronte sono aumentati vertiginosamente. Rapidissimi sono stati i rialzi dei mutui a causa della politica del rigore. È questa la ragione per cui da gennaio chiediamo soluzioni adeguate a dare sollievo a chi rischia di non farcela più. Arrivati a questo punto tuttavia le soluzioni proposte potrebbero non essere più adeguate: ci sono cose che pur giuste in un determinato momento, rischiano di rivelarsi sbagliate se non portate avanti in una certa tempistica. Da gennaio ad oggi, a dire il vero dallo scorso anno, le rate dei mutui hanno subito aumenti per alcuni insostenibili. Domani ci vedremo con la Segreteria competente e le banche e chiederemo loro di mettere in campo subito quelle soluzioni che per tanti mesi, per una ragione o per l’altra, non sono purtroppo arrivate. Se non è dato sapere se la corsa dei tassi continuerà o meno, ai Sammarinesi serve la certezza che tante situazioni non sfuggano di mano. È poi giunto il tempo che le banche adeguino anche i depositi sui conti correnti ai rialzi dei tassi. Lo ha detto fra gli altri il Presidente dell’Anitrust italiano Roberto Rustichelli: “al forte aumento dei tassi praticati a famiglie e imprese per i prestiti bancari non è seguito un corrispondente aumento dei tassi di interesse riconosciuti ai depositanti”. Non deve sorprendere, alla luce di quanto scritto sopra, l’erosione del risparmio, fenomeno che ha colpito anche San Marino e che va arrestato il prima possibile perché, se siamo usciti quasi indenni da tante crisi lo dobbiamo proprio ai sacrifici dei Sammarinesi ai quali però non si può chiedere di resistere oltre.

Cs - UCS

