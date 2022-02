Truffe su carte BKN301: necessaria una soluzione rapida e collettiva, è indispensabile ridare fiducia a tutto il sistema

Truffe su carte BKN301: necessaria una soluzione rapida e collettiva, è indispensabile ridare fiducia a tutto il sistema.

Nel corso dell’incontro avvenuto ieri 8 Febbraio con i vertici delle Banche sammarinesi che utilizzano il circuito BKN301 e con la stessa società emittente, UCS, ASDICO E SPORTELLO CONSUMATORI a fianco dei correntisti per risolvere il problema relativo alle truffe subite, hanno ribadito la gravità di quanto accaduto e sottolineato l’impatto negativo in termini di affidabilità ed immagine del nostro sistema bancario e dei pagamenti.

Nel corso dell’incontro gli esponenti delle Assoconsumatori hanno chiesto nuovamente che BKN301 e le Banche aderenti provvedano a trovare delle soluzioni rapide per rifondere i clienti truffati. Quanto avvenuto a danno di numerosi clienti produce l’effetto di una percezione negativa dei consumatori rispetto all’intero sistema bancario sammarinese e nei confronti delle carte di credito emesse dal circuito BKN301. Si tratta di una potenziale perdita di immagine, fiducia ed affidabilità nel sistema sammarinese, e non solo su una parte di esso.

Per UCS, Asdico e Sportello Consumatori è di assoluta importanza anche una capillare, adeguata ed accessibile informazione agli utenti sulla prevenzione dalle truffe e, più in generale, sui rischi derivanti dall’operatività bancaria tramite gli strumenti web e le app. Purtroppo, da quanto si è rilevato, la campagna informativa è stata effettuata solo a seguito degli eventi e non in maniera preventiva, ciò ha comportato la carenza di efficaci strumenti conoscitivi che potessero mettere in guardia le persone che sono state truffate.

L’incontro con le Banche e BKN301 ha consentito di chiarire ancora una volta le richieste e le aspettative delle Associazioni dei Consumatori che hanno chiesto nuovamente – con pragmatismo e celerità - una soluzione adeguata per risolvere il problema a favore dei consumatori truffati e per dare un messaggio di affidabilità del sistema. Dagli esponenti delle Banche presenti ci è stato assicurato che la problematica sarà oggetto di un celere confronto in sede di Associazione Bancaria Sammarinese.

UCS, Asdico e Sportello Consumatori ribadiscono all’utenza l’importanza di non comunicare, implementare o divulgare mai i dati relativi alla sicurezza dei propri account telefonicamente o per tramite di pagine web alle quali ci si potrebbe trovare reindirizzati aprendo un link e di proteggersi utilizzando password complesse, da salvare in modalità riservata ed in un luogo sicuro.

Comunicato stampa Unione Consumatori Sammarinesi - ASDICO - Sportello Consumatori

