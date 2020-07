Truffe telefoniche: il vademecum della Segreteria Interni

Come riconoscerle - le telefonate possono giungere al telefono fisso di casa da un numero anonimo - la persona che chiama potrebbe presentarsi come Corpo di Polizia o Autorità sammarinese o italiana (ad esempio Gendarmeria, Polizia Civile, Guardia di Rocca o Comandi di Polizia italiani di Comuni limitrofi e non) - la persona che chiama fa riferimento a informazioni personali, dettagli privati riguardanti la famiglia, riguardanti il coinvolgimento di figli, nipoti o amici in incidenti stradali o fatti gravi. FATE ATTENZIONE, questa è una TRUFFA! Serve solo a disorientare la vittima facendola preoccupare per i propri cari e quindi manipolarla per ottenere denaro o per farla allontanare dall’abitazione. IMPORTANTE: mai, in nessun caso, le Forze di Polizia sammarinesi o italiane telefonano a casa dei parenti in caso di incidenti occorsi a qualche familiare per richiedere somme di denaro o sostegni finanziari, neanche a beneficio dei parenti. Se ricevete telefonate di questo genere si tratta di truffe! Come comportarsi - Non rispondere a domande personali o riguardanti i propri familiari - Non fornire informazioni private riguardanti il proprio denaro, beni e valori tenuti in casa, non fare bonifici bancari - Non acconsentire a richieste di allontanamento dall’abitazione - Chiudere immediatamente la telefonata (oppure, per chi ha la possibilità, registrare la conversazione telefonica) - Chiamare subito la Centrale Operativa Interforze al numero 0549.888888 oppure 112 e 113 per segnalare la tentata truffa specificando, possibilmente, le seguenti informazioni: • Orario di ricezione della telefonata • Numero di telefono del chiamante o numero anonimo • Voce maschile o femminile • Contenuto della telefonata, richieste avanzate dai truffatori Le Forze di Polizia sono attive 24h per qualsiasi necessità.



