TTG 2026: San Marino e Lonely Planet insieme per raccontare la destinazione San Marino al mondo

La collaborazione tra la Repubblica di San Marino e Lonely Planet, la più autorevole casa editrice di guide turistiche al mondo conosciuta per accompagnare milioni di viaggiatori con racconti, consigli e itinerari che hanno contribuito a plasmare l’immaginario del viaggio contemporaneo è stata protagonista oggi al TTG Travel Experience di Rimini nel corso del panel" San Marino, tutta un'altra storia", appuntamento che ha acceso i riflettori internazionali sulla destinazione sammarinese.

L'incontro, ospitato nel pomeriggio nella Sala Abete, ha rappresentato un importante momento di confronto sul posizionamento turistico della Repubblica di San Marino e sulle nuove strategie di promozione internazionale attraverso il racconto del territorio, ora fruibile all’interno di Lonely Planet, delle sue eccellenze culturali, del patrimonio storico e delle esperienze autentiche che rendono il Titano una destinazione assolutamente unica. Alla tavola rotonda sono intervenuti Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo, Nicoletta Corbelli, Dirigente dell’Ufficio del Turismo, Angelo Pittro, Direttore di Lonely Planet Italia, e Massimo Feruzzi, CEO di JFC Tourism and Management.

Il Direttore Dipartimento Turismo Filippo Francini ha inoltre incontrato questo pomeriggio, il Presidente della Regione Emilia- Romagna Michele de Pascale, in un proficuo momento di dialogo e confronto.

La presenza sammarinese al TTG si conferma non soltanto come una vetrina promozionale, ma anche come importante occasione di relazioni istituzionali e commerciali, in grado di rafforzare il posizionamento della Repubblica nei mercati turistici internazionali. Il TTG Travel Experience, giunto alla sua 63ª edizione e caratterizzato da oltre 200 eventi dedicati ai trend emergenti del settore, costituisce infatti uno dei principali appuntamenti europei per il turismo e l'hospitality.

Grande partecipazione e interesse si erano già registrati nella giornata inaugurale, quando è stato ufficialmente aperto lo stand della Repubblica di San Marino all'interno del Padiglione A2, Stand 132-204.

Lo spazio espositivo sammarinese, sviluppato su un'area di 112 metri quadrati, racconta una destinazione capace di coniugare storia, cultura e innovazione, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva e una visione contemporanea dell'offerta turistica del Titano.

Ad affiancare l'Ufficio del Turismo sono presenti dodici operatori sammarinesi impegnati in incontri B2B con buyer internazionali per promuovere e commercializzare le proposte della destinazione.

«La collaborazione con Lonely Planet rappresenta un'opportunità straordinaria per raccontare San Marino a milioni di viaggiatori nel mondo attraverso uno sguardo autorevole e riconosciuto a livello internazionale. La grande partecipazione registrata al TTG conferma l'interesse crescente verso una destinazione che punta sulla qualità dell'accoglienza, sull'autenticità delle esperienze e sulla valorizzazione della propria identità», ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. «Essere presenti all'interno di Lonely Planet significa entrare nel racconto delle destinazioni che i viaggiatori di tutto il mondo scelgono di scoprire e vivere-sottolinea il Dirigente Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli- Per San Marino questa collaborazione rappresenta un importante passo nel percorso di promozione internazionale che stiamo portando avanti, perché consente di valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico attraverso uno strumento autorevole e riconosciuto a livello globale. Il riscontro registrato al TTG conferma che cresce l'interesse verso una destinazione autentica, capace di offrire esperienze di qualità e una proposta turistica distintiva. Il nostro obiettivo è continuare a raccontare San Marino nella sua unicità, intercettando nuovi mercati e nuove generazioni di viaggiatori».

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







