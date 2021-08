Turismo a Rimini 2021: luglio si è chiuso con numeri in netta crescita rispetto al 2020 Previsioni positive anche per agosto. Turisiti stranieri in arrivo

Estate 2021. Come vanno i numeri del turismo Rimini? VisitRimini lo ha chiesto a un campione selezionato di 108 alberghi distribuiti lungo tutta la costa cittadina e ha raccolto segnali decisamente positivi, pur con la consapevolezza di una difficoltà generale che continua ad essere ampiamente presente. La stragrande maggioranza degli intervistati (83%) ha dichiarato che nel mese di luglio scorso, ha registrato un’occupazione pari o superiore allo stesso mese 2020 e per oltre un terzo di strutture addirittura in linea con luglio 2019. Si tratta di dati davvero positivi e che fanno tirare un sospiro di sollievo al turismo riminese che, così come tutto il turismo mondiale, ha vissuto e sta vivendo ancora un anno pieno di incertezze e conseguentemente di numeri preoccupanti. . Commenta Valeria Guarisco, destination manager di VisitRimini Uno sguardo alla geografia, delinea la situazione del luglio 2021. Il 78% rileva presenze straniere tra gli ospiti. Per il 44% delle strutture, gli ospiti non italiani sono presenti in misura inferiore al 15% del totale, mentre per il 34% rappresentano più del 15% del totale. Anche questo dato va a riconfermare che l’Italia e Rimini in particolare godono ancora della fiducia e del gradimento degli ospiti stranieri, che, al momento si limitano all’Europa centro-orientale. Ancora per quest’anno pesano le assenze di Russi e Statunitensi, per i noti motivi. Riguardo alle previsioni di agosto, per il 78% degli intervistati, si prevede un’occupazione pari o maggiore rispetto all’agosto 2020. Si tratta di previsioni, fatte sulla scorta delle prenotazioni ricevute ad oggi e quindi ancora migliorabili, anche se gli albergatori non escludono che un’eventuale introduzione del Green Pass per le strutture ricettive possa deludere le loro aspettative.



