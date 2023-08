Turismo a Rimini: bene i dati dei primi 7 mesi. Stranieri in crescita anche rispetto al 2019

Il resoconto statistico della Regione Emilia-Romagna evidenzia un risultato in termini di presenze turistiche che, alla luce della congiuntura economica, non è per nulla scontato: la performance dei primi sette mesi del 2023 per la città di Rimini ha segno positivo. Le rilevazioni a campione avevano già dato conto di numeri sostanzialmente in linea con l’anno passato e la conferma statistica permette di affermare che l’appeal della destinazione Rimini è sempre forte. Un modello, dunque, che, al di là di casi isolati, regge il confronto anche a livello internazionale. A fronte di un lieve calo delle presenze dei nostri connazionali, si è registrata, infatti, una crescita di ospiti stranieri. E il dato interessante è che si registrano aumenti degli arrivi stranieri anche con il raffronto sul 2019, anno benchmark per definizione. Come sempre al top della classifica ci sono gli arrivi dalla Germania, che soltanto nel mese di luglio 2023 fanno registrare un +6,4% rispetto al 2022 e un +17,9% rispetto al 2019. Per i Francesi +3,7% sul 2022 e +8,7% sul 2019. Gli arrivi dall’Austria sono cresciuti del 12,8% sul 2022 e del 60,7% sul 2019 mentre i Polacchi sono aumentati del 23,5% sul 2022 e del 44,5% sul 2019. Buoni i risultati anche per Danimarca, Repubblica Ceca e Svizzera. Anche le prospettive per settembre al momento sono buone, in linea con lo scorso anno. Molti gli eventi che movimenteranno il prossimo mese, a partire, tra gli altri, dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del motomondiale, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon e MTI Expo, il Trofeo di Pesca d’Altura, la mostra Giardini d’Autore, per non parlare dei convegni ospitati al Palacongressi.

