Turismo, a Roma l'incontro tra i Ministri Federico Pedini Amati e Gianmarco Mazzi

Le sale di Villa Ada a Roma hanno ospitato ieri un vertice che segna un passaggio significativo nel dialogo turistico tra il Titano e l'Italia. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha incontrato il neo Ministro del Turismo italiano Gianmarco Mazzi in un faccia a faccia che ha messo immediatamente sul tavolo dossier concreti e visioni di sviluppo condivise. Il fulcro del colloquio si è concentrato sulla capacità di generare valore attraverso la costruzione di eventi di rilievo concepiti in sinergia. La collaborazione, già solida grazie a una storica amicizia tra le due istituzioni, punta ora a una maggiore integrazione operativa. "Il confronto con il Ministro Mazzi ha confermato una sintonia di intenti concreta," ha dichiarato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. “Abbiamo parlato di iniziative capaci di unire cultura e accoglienza in un formato innovativo. La sfida è trasformare le nostre eccellenze in un palcoscenico comune, capace di parlare al mercato estero con un impatto più efficace." Durante l'incontro, Pedini Amati ha ufficialmente invitato il Ministro Mazzi sul Titano per una visita di Stato, un gesto che mira a consolidare ulteriormente questo asse strategico. L'idea di fondo è che il turismo moderno richieda una narrazione corale. L’obiettivo resta quello di superare la frammentazione per approdare a una programmazione coordinata e di qualità.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







