"Turismo Accessibile: Un Viaggio Verso l'Inclusività"

In occasione del Convegno “Tourism for All” che si è svolto il 16 e 17 novembre 2023 a San Marino la Commissione CSD ONU ha partecipato e valutato molto favorevolmente quanto emerso: Il turismo è una forma di esplorazione che dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche o cognitive di ciascun individuo. Nel contesto di una società che abbraccia sempre di più il concetto di inclusione, il turismo accessibile emerge come una risposta fondamentale per garantire a ogni viaggiatore un'esperienza indimenticabile, senza barriere. Il turismo accessibile si concentra sulla creazione di opportunità di viaggio per tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Questo approccio va oltre la conformità legale, cercando di superare le sfide reali che molte persone affrontano quando cercano di godere di una vacanza. Le barriere possono manifestarsi in molte forme, dall'accesso fisico limitato agli alloggi e alle attrazioni turistiche, alla mancanza di informazioni chiare e accessibili. Affrontare queste sfide richiede un impegno globale per trasformare il turismo in un'esperienza veramente inclusiva. Le strutture turistiche, tra cui hotel, ristoranti e luoghi di interesse, svolgono un ruolo chiave nel rendere il turismo accessibile. L'installazione di rampe, ascensori accessibili e bagni adeguati può fare la differenza nella vita di chi vive con una disabilità. Inoltre, la formazione del personale su come assistere le persone con esigenze speciali contribuisce a creare un ambiente accogliente. La tecnologia svolge un ruolo cruciale nel migliorare l'accessibilità nel turismo. Applicazioni e siti web che forniscono informazioni dettagliate sull'accessibilità di destinazioni e strutture sono diventati strumenti essenziali per i viaggiatori con esigenze speciali. La tecnologia può aiutare a superare barriere linguistiche, fornendo traduzioni immediate e facilitando la comunicazione. Oggi per rendere accessibile turisticamente un Paese, necessita non solo sensibilizzare, ma soprattutto realizzare leggi che diano risposte chiare e concrete per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Necessita coinvolgere costruttori, architetti, aziende di trasporto, strutture alberghiere perché il turismo accessibile non sia solo una parola, ma possa diventare una realtà. L’intervento dell’On. Gianluca Caramanna, Advisor presso il Ministero italiano per il Turismo, ha puntato il focus sul nuovo testo di legge per il turismo accessibile che sarà presto al vaglio del Parlamento italiano. “Siamo abituati a parlare di discriminazioni sociali, quasi mai però si discute di discriminazione nel turismo” Queste le parole iniziali dell’On.le Caramanna, che vanno dritte al problema. Oggi l’Italia propone un testo di legge comprensivo di 10 articoli in cui sono enunciati diritti e non solo. Una proposta di legge che potrà risolvere le problematiche quotidiane di un turista con disabilità: segnaletica, car sharing, hotel musei, ristoranti, resi finalmente realmente accessibili. Sensibilizzare non basta, a volte è prioritario imporre alcune regole di buon senso. La Commissione CSD ONU auspica pertanto la realizzazione delle parole espresse dal Segretario di Stato Pedini e dal Direttore esecutivo dell’OMt Zoritsa Urosevic, relative a: utilizzare l’action agenda, formare un Comitato permanente a San Marino per appoggiare l’implementazione, coordinando tutti gli attori a livello internazionale. Questa è una sfida che la Commissione CSD ONU intende raccogliere. Il turismo accessibile è un viaggio in sé, un percorso che richiede la collaborazione di Governi, imprese e comunità. Lavorando insieme, possiamo trasformare il settore turistico in un ambiente aperto a tutti, dove ogni viaggiatore può esplorare il mondo senza barriere. Scegliere l'inclusività nel turismo non solo migliora le esperienze individuali, ma contribuisce anche a costruire un mondo più comprensivo, rispettoso e accogliente per tutti.

c.s. Patrizia Gallo

Presidente Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità