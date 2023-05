Turismo. Alberghi e campeggi inclusivi, ecologici e di qualità: l’Emilia-Romagna investe 20 milioni di euro sulle strutture ricettive Corsini: “L’industria delle vacanze è una delle principali leve strategiche ed economiche per accrescere il benessere dei cittadini e l’attrattività della regione”

Online dal 25 maggio al 5 settembre il bando per contributi a fondo perduto. Massimo 200mila euro ai proprietari o gestori di alberghi, residence, condhotel, campeggi, villaggi turistici e marina resort che vogliono riqualificare le proprie strutture. Premialità per i progetti con ricadute positive sull’occupazione, prevalenza di giovani e donne, servizi per le persone con disabilità e attenti all’ambiente

In vacanza con stile. La Regione continua a investire nelle strutture ricettive per rafforzare i servizi ai turisti e per migliorare la qualità urbana e l’impronta ambientale degli edifici. Ammonta a 20 milioni di euro di risorse europee il bando appena approvato dalla Giunta regionale e indirizzato ai proprietari o gestori di alberghi, residence, condhotel, campeggi, villaggi turistici e marina resort dell’Emilia-Romagna. Contributi a fondo perduto, per un massimo di 200mila euro, che serviranno alla ricostruzione, riqualificazione, ammodernamento e ampliamento delle strutture, a rinnovarne le attrezzature e gli arredi o per offrire nuovi servizi ai clienti anche attraverso soluzioni innovative oppure digitali con attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale e di sicurezza. Con particolare attenzione ai progetti capaci di produrre ricadute positive sull’occupazione, presentati da imprese con prevalenza di donne e giovani nella partecipazione societaria o finanziaria e che abbiamo conseguito il “rating di legalità”. Inoltre, saranno premiati anche i progetti inclusivi rispetto al tema della disabilità, quelli nelle aree montane e interne, oltre a quelli che prevedono interventi di recupero dei materiali e di riduzione della produzione di rifiuti. “L’industria delle vacanze è per noi una delle principali leve strategiche ed economiche da azionare per aumentare il benessere dei cittadini e l’attrattività dell’Emilia-Romagna- afferma l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini-. Con questo bando, che si somma all’altra misura da 300 milioni di fondi Bei promossa di recente, ci proponiamo di rinnovare gli alberghi e i campeggi per rendere il soggiorno nella nostra regione un’esperienza sempre più confortevole e soprattutto, in linea con il Patto per il Lavoro e per il Clima, a basso impatto ambientale”. “Strutture nuove, moderne, efficienti, anche dal punto di vista energetico- prosegue Corsini-, per rendere le nostre località e le nostre città più belle e gradevoli. Senza dimenticare che ogni albergo o campeggio che viene riqualificato vuol dire accrescere la competitività dell’intero sistema turistico regionale e quindi, di conseguenza, aumentare le opportunità e le offerte di lavoro qualificato”. Le domande potranno essere presentate online (sistema Sfinge 2020) dal 25 maggio al 5 settembre e i progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2024.

