Turismo balneare e salvataggio: una manifestazione a sostegno delle ragioni del lavoro.

In tema di turismo balneare la prossima settimana sono previsti appuntamenti di grande importanza per l’economia riminese. Nella giornata del 6 settembre quattro riunioni di ordinanza balneare, al cui ordine del giorno è prevista una valutazione rispetto ai servizi di salvataggio, riguarderanno i comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica. Se da un lato non possiamo che apprezzare l’avvio – seppur tardivo – di un confronto con tutte le parti sociali, dall’altro riteniamo siano da sostenere le ragioni del lavoro e lo stato di agitazione dei marinai di salvataggio. Per questo lunedì 5 settembre alle ore 18:45 si terrà a Rimini in Piazza Cavour una manifestazione dal titolo: Più tempo alla stagione del turismo balneare, più sicurezza grazie ai marinai di salvataggio. La cittadinanza e i marinai di salvataggio della provincia di Rimini sono invitati a partecipare.

c.s. Filcams CGIL Rimini - Fisascat CISL Romagna

