Turismo: conclusa con successo la sesta edizione di San Marino Comics

Si è conclusa domenica 25 agosto la sesta edizione del San Marino Comics Festival con enorme soddisfazione da parte dell’organizzazione che ha saputo attrarre i tanti turisti e appassionati nei 3 giorni di evento. Sono infatti 32.992 i visitatori stimati arrivati in bus, auto e camper nei parcheggi del Titano dal 23 al 25 agosto 2019, contro i 30.000 dello scorso anno. Ottimi anche i numeri del servizio funivia: i passaggi totali sono stati 18.655, contro i 13.564 della precedente edizione.

Oltre 50 eventi diversi fra tornei, giochi di ruolo dal vivo, giochi da tavolo, animazione, area mattoncini, mostre, concerti hanno animato l’edizione 2019 dell’evento. Le attrazioni più apprezzate sono state quelle dedicate alla “Terra di mezzo”, animazione per famiglie con set fotografici a tema “Il Signore degli Anelli”, le principesse Disney, con set fotografico e corner per acconciarsi i capelli da vere principesse, il Ring “Tana delle tigri” con combattimenti in stile di Wrestling con i personaggi del famoso cartone animato e il Raduno Tolkieniano appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della saga di J.R.R. Tolkien, giunto ormai alla sesta edizione. Buon gradimento anche per l’area mattoncini, la zona Steampunk e il campo Bruno Reffi con il softair.

Grande successo anche per la Cartoon Cover Arena di sabato 24 agosto “la Woodstock delle sigle TV”, il concerto con oltre 50 artisti provenienti dalle diverse cartoon cover band italiane in cui sono state suonate le sigle dei cartoni animati più belli e con la partecipazione di 5 interpreti originali delle sigle tv che hanno fatto la storia.

All’interno del Festival si è svolta anche la quarta edizione della San Marino Comics Run, la gara podistica che ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti e non, ripercorrere le contrade e i sentieri del centro storico di San Marino, sulle tracce di Lupin III.

Un festival che ogni anno cresce sempre di più e diventa un punto di riferimento per gli appassionati. Per il terzo anno consecutivo, la gara Cosplay di San Marino Comics è stata sede delle preselezioni per il CNC, Campionato Nazionale Cosplay, permettendo al vincitore di partecipare al più importante festival del fumetto europeo: il Lucca Comics & Games.

“Bilancio positivo anche per questa edizione del festival –afferma Paolo Gualdi, Presidente dell’Associazione San Marino Comics - siamo soddisfatti del crescente interesse dimostrato da parte del pubblico e degli operatori nei confronti di questa manifestazione”.

“Il San Marino Comics sta diventando sempre di più un punto di riferimento per i tanti appassionati e in qualità di main sponsor dell’evento siamo felici di avere potuto constatare che il maggior investimento ha prodotto i risultati attesi -commenta Nicoletta Corbelli, Direttore dell’Ufficio del Turismo.

Un doveroso ringraziamento a tutta l’organizzazione, le Segreterie di Stato, la Giunta di Castello di Città, le associazioni di categoria, gli sponsor, i volontari e quanti hanno collaborato e contribuito al successo dell’evento.

Comunicato stampa

Ufficio Stampa – Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino