Turismo e Spiritualità: Asse San Marino-Toscana. Vertice operativo a La Verna

Turismo e Spiritualità: Asse San Marino-Toscana. Vertice operativo a La Verna.

Sabato 29 agosto si è tenuto un proficuo vertice operativo finalizzato a dare esecuzione e ampiezza strategica al Protocollo d'Intesa per la valorizzazione del turismo della spiritualità e della tradizione del presepe, siglato in data 3 giugno a margine del convegno sullo sviluppo del turismo della spiritualità “Dalla meta al significato. Il Turismo Spirituale oggi.” I lavori hanno visto il confronto diretto tra la Segreteria di Stato per il Turismo, rappresentata per l'occasione dal delegato del Segretario di Stato, Alan Gasperoni, e i vertici dell'Associazione Nazionale dei Presepi, sotto il coordinamento del Responsabile, Dott. Fabrizio Mandorlini. Hanno presenziato all'incontro istituzionale le delegazioni delle Amministrazioni locali toscane coinvolte nel progetto, rappresentate dai rispettivi Sindaci o loro delegati dei Comuni di: Castelfiorentino (FI), Cerreto Guidi (FI), Signa (FI), Capraia e Limite (FI), Casciana Terme Lari (PI), Montaione (FI), Montopoli in Valdarno (PI), Palaia (PI) e San Giovanni Valdarno (AR). A testimonianza del coinvolgimento diretto delle istituzioni del territorio sammarinese, ha partecipato ai lavori anche la Segretaria di Giunta del Castello di Castello di Montegiardino, Dott.ssa Elena Gasperoni. L'incontro ha inteso perseguire l'obiettivo prioritario di dare impulso alle finalità del Protocollo d'Intesa, valutando contestualmente l'estensione degli ambiti di cooperazione territoriale. Le parti hanno infatti concordato sull'opportunità di valorizzare le peculiarità della Repubblica di San Marino e dei Comuni toscani aderenti anche in ulteriori settori a trazione turistico-culturale, quali ad esempio le rievocazioni storiche e la tradizione del trenino turistico. In tale prospettiva di sinergia allargata, è stata posta in disamina l'opportunità di integrare tali Comuni toscani all'interno del più ampio progetto di promozione turistica territoriale denominato The Lovely Places, facendo seguito anche a quanto avvenuto con i Comuni della Bassa Romagna-Toscana. L'iniziativa ha beneficiato del prezioso supporto logistico e organizzativo prestato dalla Congregazione di Serravalle presso la struttura della Colonia della Verna, rappresentata per l’occasione dal Dott. Pietro Berti. A margine della sessione, in virtù degli eccellenti esiti del confronto, è stata avanzata e condivisa la proposta di eleggere la sede della Segreteria di Stato per il turismo oppure la Colonia sammarinese della Verna quale presidio di un tavolo di lavoro permanente. Tale appuntamento fisso consentirà lo sviluppo continuativo del “Protocollo d'Intesa per la valorizzazione del turismo della spiritualità e della tradizione del presepe”, favorendo la progettazione congiunta di iniziative legate al turismo della spiritualità e alla conservazione del patrimonio presepiale.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

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