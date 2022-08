Turismo: gli eventi della settimana

Si chiude il mese di agosto dell’estate sammarinese con un weekend all’insegna dei cartoon, del fantastico e della magia della musica all’alba. Il San Marino Comics Festival si posiziona sempre più come punto di riferimento per questo tipo di eventi, diventando un appuntamento imperdibile per la Repubblica di San Marino e per tutti gli appassionati italiani. Il tema di quest’anno della 9° edizione di “San Marino Comics”, festival del Fumetto e della Cultura POP della Repubblica di San Marino è il “Viaggio all’insegna del mondo della Fantasia e del Fantastico”. Tanti percorsi esperienziali e tante le aree tematiche che parlano di “FANTASIA”, a partire da orchi, cavalieri e Hobbit che saranno in lizza per difendere “l’Unico Anello”, passando per la scuola di magia più famosa del mondo dove gli aspiranti maghi potranno fare lezioni di pozioni, fino al mondo delle fiabe dove ci si potrà immergere nel meraviglioso mondo di Biancaneve. A completare l’universo della fantasia ci sarà anche il mondo steampunk facendoci vivere un’atmosfera divisa fra vapore e meccanica. Insieme a Fantasia e Fantastico non mancheranno le aree Fantascienza con le legioni di soldati dell’Impero che sfideranno i cavalieri Jedi, fino ad arrivare al Multiverso dei supereroi Marvel e DC con tante sorprese per tutti. Tanti ospiti internazionali, concerti, panel, conferenze, doppiaggio, food, street band e flash mob completeranno il palinsesto di uno degli eventi crossmediali più importanti d’Italia. Centro Storico, Città di San Marino Tutti gli eventi saranno attivi dalle 10 alle 20. Spettacolo serale di sabato dalle 21.30 alle 02.00. Domenica dine evento alle 19.00. Ingresso gratuito. Info sul programma qui: http://tiny.sm/124

Alba sul Monte – 28 agosto

Le grandi mostre a San Marino Vittoria ‐ Elisabetta II: da Regina a Regina – dal 22 luglio al 4 settembre Il percorso espositivo ripercorre le relazioni tra San Marino e la monarchia inglese, dal prezioso ed inedito “Trattato di Estradizione dei Criminali” siglato dalla Regina Vittoria nel 1899, al giubileo d'argento di Re Giorgio V, all'incoronazione di Giorgio VI fino all'assegnazione del Gran Collare alla Regina Elisabetta II nel marzo di quest’anno. Palazzo Pubblico Tutti i giorni 9.30‐18.30 (ultimo ingresso 18.00) salvo chiusure per impegni istituzionali Ingresso gratuito

