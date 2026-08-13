Turismo, l’estate di San Marino accelera: arrivi e presenze in forte crescita

I dati delle strutture ricettive alberghiere confermano un andamento particolarmente positivo per il turismo della Repubblica di San Marino nei mesi centrali dell’estate. Giugno, luglio e i primi giorni di agosto evidenziano infatti una crescita significativa sia degli arrivi sia delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025, a conferma di una stagione estiva che sta consolidando i risultati positivi del comparto turistico sammarinese. Nel mese di giugno gli arrivi nelle strutture alberghiere sono cresciuti del 7,32% rispetto al 2025, mentre a luglio l'incremento raggiunge il +8,7%. Complessivamente, nei due mesi, le strutture alberghiere della Repubblica hanno registrato 2.002 arrivi in più rispetto allo scorso anno.

Ancora più significativo il dato relativo alle presenze: tra giugno e luglio si registra una crescita complessiva dell'8,5%, pari a 2.752 pernottamenti in più rispetto al 2025. Un risultato particolarmente importante perché evidenzia non soltanto l'aumento del numero dei visitatori, ma anche una maggiore capacità di trasformare gli arrivi in soggiorni sul territorio. Il trend positivo prosegue anche nel mese di agosto. Nei primi 13 giorni del mese, le strutture alberghiere hanno registrato 14.543 presenze, contro le 13.220 dello stesso periodo del 2025, con una crescita del 10,01%. «I numeri dei mesi centrali dell’estate ci restituiscono un'immagine molto positiva del turismo sammarinese – dichiara il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati –. La crescita degli arrivi è accompagnata da un incremento ancora più significativo delle presenze, e questo è un elemento particolarmente importante perché significa che San Marino è sempre più una destinazione nella quale i turisti scelgono di fermarsi e soggiornare. I dati di giugno e luglio, insieme a quelli dei primi 13 giorni di agosto, confermano che il lavoro di promozione dell'offerta turistica sta producendo risultati concreti.

La soddisfazione per i numeri che forniscono l’Ufficio Statistica e il sistema AllogiatiWeb non rispecchiano le recenti dichiarazioni del Direttivo USOT alla San Marino RTV secondo cui il Ferragosto è molto indietro. L’auspicio è che il trend registrato si confermi tale anche per il prossimo week end e che a breve si possa parlare di un ulteriore successo. La Segreteria continuerà a lavorare sulla qualità dell’offerta e sulla capacità di San Marino di confermarsi destinazione da vivere su più giorni e non soltanto come meta di una visita. L'aumento delle presenze è nella direzione che abbiamo indicato: generare maggiore valore per il territorio, per le strutture ricettive, per la ristorazione, per il commercio e per tutto il sistema economico”.

C.s. - Segreteria di Stato al Turismo







