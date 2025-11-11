Turismo, la Missione a Riad occasione di incontro e confronto

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati in missione a Riad per partecipare alla 26a Assemblea Generale di UN Tourism (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite) ha incontrato, a margine della riunione principale, gli omologhi Ministri del turismo dei Paesi con i quali esiste già una collaborazione e di molti di quelli con i quali è intenzione sviluppare nuove iniziative congiunte. All’incontro di Riad, che si è chiuso ieri sera con una risoluzione approvata all’unanimità sul futuro del turismo e sulle applicazione dell’Intelligenza Artificiale sul comparto, ha riunito delegazioni di 150 Paesi guidate da 120 Ministri del Turismo da ogni continente. La giornata di ieri si è aperta con un incontro bilaterale con il Ministro del Turismo di Cuba Juan Carlos Garcia Granda. L’incontro ha fatto seguito alla firma del Memorandum di Intesa con la Repubblica caraibica in ambito turistico siglata a San Marino alcune settimane fa e apre a grandi opportunità di promozione reciproca con un Paese che fa del turismo il suo settore principale. Al centro dell’incontro la possibilità di sviluppare il rapporto nel privato dei tour operator e la promozione della Repubblica di San Marino nella prestigiosa fiera di settore che Cuba ospita ogni anno a maggio. Costruttivo l’incontro con il Ministro italiano Daniela Santanchè con la quale il confronto volge, come sempre con la vicina Italia, sui temi di promozione turistica sinergica e sui numerosi tavoli aperti per le questioni di reciproco interese. La partecipazione sammarinese all’Assemblea Generale di UNTourism è servita anche ad incontrare due nazioni mediorientali con i quali da tempo si discute della possibilità di sottoscrivere un Memorandum d’Intesa in ambito turistico: l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti. Su questo punto particolarmente prestigiosi sono stati gli incontri con il Ministro omanita Al Maruhi, già incontrato a Muscat nel 2021 e con il Ministro del Turismo emiratino Almarri. Dialogo aperto anche con la Croazia il cui Ministro del Turismo, Glavina Tonci, ha in più occasioni espresso la volontà di legare ufficialmente i due Paesi già legati dalla storia del Santo Marino. Nella prima giornata di lavori dell’Assemblea Generale il Segretario di Stato Federico Pedini Amati aveva avuto un interessante confronto con il Commisario europeo per il turismo e i trasporti Apostolos Tzitzicostas con il quale è stato concordato un incontro a Bruxelles da fissare nelle prossime settimane mentre di assoluto prestigio, al termine del primo giorno di lavori, era stato l’incontro bilaterale con firma del Memorandum di intesa, con il Ministro del Turismo “padrone di casa” Ahmed Al Katheeb. Primi contatti con la Segretaria Generale di UNTourism eletta ufficialmente in questa occasione Shaika Nasser Al Nowaiss con la quale è già stato fissato un incontro formale per il prossimo mese di gennaio in occasione di Fitur quando dovrebbe anche essere sottoscritto il prezioso documento con le linee guida per investire nel turismo sammarinese e che sarà divulgato internazionalmente proprio a cura dell’Agenzia delle Nazioni Unite. Determinanti per il futuro dei rapporti con UNTourism l’incontro con il Direttore Generale dell’Area Europa Cordula Wohlmuther e il suo staff.

