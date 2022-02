Turismo organizzato K.O. Tra pandemia e l’inizio dì una guerra non c’è futuro senza aiuti concreti! CTO San Marino invia una lettera aperta alla Reggenza

Il CTO San Marino “Comitato Turismo Organizzato” nella giornata odierna ha inviato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, una lettera in cui è contenuta una forte richiesta di intervento urgente per salvare il turismo organizzato, il comitato chiede all’organo di garanzia di intercedere tra politica e governo, per salvare un comparto che è stato lasciato a se stesso nell’indifferenza delle istituzioni.

Oggi siamo in un contesto completamente diverso da quello percepito dalla politica, caratterizzato da un eccesso di positività che rischiano di compromettere irrimediabilmente le prospettive di recupero del settore e che questo peserà gravemente sull’economia della Repubblica del Titano.

Il CTO San Marino segnala che di fronte ad una emergenza come quella attuale, è indispensabile andare oltre gli schemi del passato e avere una capacità di visione che consenta di concentrare gli sforzi, non solo delle imprese e dei rispettivi imprenditori fatti sino ad oggi, c’è bisogno di una forte iniezione di liquidità dallo stato verso il settore che consenta di raggiungere il comune obiettivo della ripresa.

CTO San Marino rileva che il credito ha assunto e assume un ruolo cruciale, nelle fasi più acute della crisi, per assicurare la necessaria liquidità alle imprese, private delle loro entrate (da oltre 2 anni) o comunque investite da shock imponenti tanto dal lato della domanda quanto da quello dell’approvvigionamento dei fattori produttivi. Altrettanto essenziale, se non di più, sarà il supporto del credito nella fase successiva (la ripartenza), per sostenere le imprese nel percorso di ripristino delle condizioni di economicità dei loro business, in condizioni di incertezza come quelli che stiamo vivendo e che rischiano di protrarsi per un lungo periodo, soprattutto dopo quello che sta accadendo tra Russia e Ucraina.

CTO San Marino ha condiviso che nella prima fase della pandemia le istituzioni hanno messo in atto una serie di misure esigue ma utili ad affrontare prima di tutto l’emergenza sanitaria.

Tuttavia, ora occorre che una serie di criticità specialmente nel quadro economico-finanziario vengano messe in atto, debbano essere stanziate risorse importanti a fondo perduto e risorse sotto forma di finanziamenti con garanzia statale 100%, onde evitare che situazioni di temporanea difficoltà delle imprese si trasformino in crisi irreversibili per effetto degli automatismi incorporati in alcune norme e in una restrizione dell’offerta di credito esiziale nel contesto attuale.

È necessario procedere immediatamente ad alcune modifiche ed adattamenti temporanei, che consentano alle banche di offrire il massimo supporto all’economia del turismo organizzato nel momento in cui questa è la condizione per la tenuta del tessuto economico, data la lentezza che ci sarà nella ripartenza dell’intero comparto dopo tutti gli avvenimenti, specie quelli degli ultimi giorni.

L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e pragmatismo, attivando tutti gli strumenti necessari per limitare le conseguenze economiche e sociali. I problemi citati e le proposte condivise più volte da CTO San Marino alla politica e al governo, sono state illustrate in un documento allegato alla lettera inviata ai Reggenti con la richiesta di un incontro imminente.

Alleghiamo al presente copia della lettera e delle richieste presentate.

Grazie della collaborazione









Luca Ruco - Presidente

CTO Comitato Turismo Organizzato