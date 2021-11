Turismo Organizzato senza ossigeno, "Natale 2021 come il 2020 fioccano le cancellazioni"

“Tra cancellazioni, rinvii, indecisioni, tra chi doveva partire e chi non parte più, il settore va ancor dì più in affanno”. Lancia ancora una volta un grido d'allarme Luca Ruco responsabile (CTO San Marino)” La quarta ondata è ormai inesorabilmente senza frenata, mentre già perdiamo turisti tedeschi, austriaci, in aggiunta a tutto l'est Europa e dalla settimana scorsa cancellano anche i gruppi italiani, il tutto dato più dall'incertezza che dalla paura. Ormai quello del turismo Organizzato è un tabù e pensare che questo doveva essere il primo Natale di semi-ripresa per il turismo, ma i contagi e le cancellazioni si ritrovano a seguire entrambi una curva ascendente. Solo un mese fa erano 70 milioni le prenotazioni natalizie di cui 35 milioni di solo italiani: oggi le disdette ammontano già a tre milioni dì italiani e gli stranieri sono pressoché spariti, mentre 16 milioni di italiani che erano pronti a prenotare e più della metà già prenotati sono "congelati", in attesa di capire che piega prenderà la quarta ondata. Ovviamene quello che rimarrà sarà turismo di prossimità e soprattutto mercato individuale, quindi tutto o quasi disintermediato. Sembra di vivere dentro un tunnel senza uscita” continua Ruco. “Nella rilevazione che avevamo condotto in ottobre a TTG, in un clima di fiducia anche economica, era emersa una propensione a partire piuttosto alta ma purtroppo la quarta ondata cambia di nuovo le carte in tavola. Mi auspico che il governo prenda provvedimenti urgenti dal lato della liquidità, perché tra penali di cancellazioni e altre perdite come nel 2020 anche per il 2021 vedo sempre più complicato il resistere di operatori con perdite ingenti, operatori che ricordo occupano oltre 400 famiglie e hanno nello storico 162 Milioni dì fatturato annuo oggi rimasto a poco meno di 20 Milioni. In attesa dell'incontro con il segretario alle Finanze Gatti per prendere provvedimenti nell'immediato ci rimettiamo al buon senso del governo e della politica in generale”.

Cs Luca Ruco - Resp. Press CTO Comitato Turismo Organizzato C/O OSLA

