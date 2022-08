Turismo, Pedini Amati: "Ascolteremo le proposte dell'Usc, ma chiederemo perché i negozi rimangono chiusi la sera"

Nella giornata di ieri l’Unione Sammarinese Commercio e Turismo ha inoltrato alla stampa sammarinese una nota nella quale a margine dei ringraziamenti per la buona riuscita delle Giornate Medioevali, evento per il quale, è bene ricordarlo, questa Segreteria di Stato si è fortemente impegnata, si pone l’accento sulle recenti dichiarazioni alla stampa del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati relative alle “chiusure serali” delle attività commerciali del Centro Storico in occasione degli eventi. Appare maldestro il tentativo dell’Unione Sammarinese Commercio e Turismo di giustificare quella che la Segreteria di Stato continua a ritenere una grave mancanza ed un danno per l’immagine del Centro Storico con una mancata progettazione di marketing o con una ritardata comunicazione degli eventi programmati. Posto che riteniamo che una comunicazione leggermente ritardata rispetto ad anni che consentivano una programmazione più semplice (l’emergenza sanitaria e le limitazioni dovute al Covid-19 sono cessate il 31 marzo) possa essere giustificabile, riconosciamo la necessità di migliorare costantemente l’interlocuzione con le associazioni di categoria miglioramento che auspichiamo possa essere reciproco. Le “mancate risposte da parte delle associazioni” citate dal Segretario di Stato per il Turismo in Conferenza Stampa e riprese nella nota USC sono infatti certificate da lettere e verbali. Cogliamo l’occasione per anticipare di aver inviato alle Associazioni di Categoria un nuovo invito per il 23 agosto pv. Se davvero le Associazioni di Categoria, come dicono, sono a disposizione per risolvere i problemi del comparto turistico, un comparto che, fra le altre cose, come già specificato in conferenza stampa, vive un periodo di particolare rilancio, non c’è alcuna preclusione al confronto, confronto che però non può tornare ad essere incentrato sul tema delle navette e dei trenini, argomento che consideriamo chiuso. Ascolteremo USC spiegare quali sono le loro proposte che “ancora oggi non trovano sostanziale riscontro” ma chiederemo loro, ancora una volta, di spiegare per quale motivo le aperture serali dei negozi del Centro Storico in occasione degli eventi continuano a far registrare percentuali inaccettabili.

c.s. Federico Pedini Amati, Segretario di Stato Turismo

