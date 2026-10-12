Turismo: presentati i dati dell’estate 2026

Questa mattina presso la “Sala Conferenze Mauro Maiani” della Segreteria di Stato per il Turismo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei risultati della stagione estiva 2026 (giugno – settembre). Dati positivi che consolidano i risultati degli ultimi anni confermandone il trend, illustrati dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, dalla Dirigente dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli e dal Direttore Dipartimento Turismo Filippo Francini. I dati presentati sono forniti dall’Ufficio Statistica per quanto riguarda l’afflusso turistico e dal sistema di registrazione degli alloggiati per quanto riguarda arrivi e permanenze nelle strutture alberghiere. Dalla prossima conferenza di fine anno si procederà analizzando i dati del sistema a telecamere ParkIT maggiormente digitalizzato e verranno sommati i dati di quanti raggiungono San Marino attraverso la linea bus Rimini-San Marino (mai calcolati in precedenza). Nei 4 mesi estivi hanno raggiunto San Marino 1.077.213 visitatori, un trend decisamente in linea con quello delle stagioni precedenti che ci porta verso la conferma del superamento dei 2 milioni (-1.52% rispetto allo stesso periodo del 2025). Al dato di cui sopra sono da aggiungere i 349.241 visitatori che hanno raggiunto San Marino con il bus di linea. Incide lo stato di salute dell’aeroporto di Rimini e la propensione a scegliere i mezzi pubblici in questo periodo di crisi del carburante. La funivia fa registrare un dato particolarmente negativo perdendo quasi il 15% dei passeggeri. Pesano l’aumento dei biglietti e l’indisponibilità per lunghi periodi del parcheggio della Baldasserona chiuso per lavori. Il numero di turisti arrivati nelle strutture ricettive nei mesi estivi è decisamente in crescita. Nei 4 mesi estivi gli arrivi nelle strutture sammarinesi sono aumentati del 4.4% rispetto al 2025 e del 3.35% rispetto al 2024. Crescono anche il numero di notti: +2.98% rispetto al 2025. Nei mesi estivi, come già accadeva gli anni scorsi, il numero di turisti stranieri supera quello dei turisti italiani. Il 45% di turisti che hanno alloggiato a San Marino nei 4 mesi estivi è italiano, gli altri sono tedeschi (11.2%), olandesi (4.5%), britannici (3.5), polacchi (2.7%), francesi (2.6%) e austriaci (2.6%) per un quarto del totale. Per quanto riguarda gli arrivi extraeuropei c’è da tenere in considerazione il 3.3% di statunitensi (circa 2000 turisti) e complessivamente un 10% che si divide fra Cina, Brasile, Canada, Australia e Giappone. La permanenza media a San Marino cresce grazie alle strutture extralberghiere che vengono scelte dai turisti per 2,4 notti di media. Nelle strutture alberghiere la permanenza media è di 1.56 notti. Il dato SMAC cresce sensibilmente. Se lo scorso anno i settori commercio e ricettività del centro storico facevano registrare il +3.57 sull’anno precedente il trend dei mesi estivi registra una crescita del +5.28% sul 2025 per quanto riguarda le attività commerciali mentre alloggi e ristorazione registrano il 6.79% in più in riferimento al periodo estivo. Il dato sulla tassa di soggiorno si riferisce ai primi 6 mesi dell’anno e non al periodo estivo ed è perfettamente in linea con l’incassato del 2025. Piccola nota sul Treno Bianco Azzurro il cui nuovo percorso è stato inaugurato il 29 giugno 2026. Dall’apertura al 30 settembre sono stati effettuati 263 viaggi in 38 giornate di apertura. Complessivamente sono saliti 3284 visitatori pari ad una media di quasi 90 visitatori al giorno.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo







