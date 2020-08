Turismo religioso, il Segretario Pedini Amati a Saludecio I percorsi per pellegrini al centro dell’incontro con il sindaco Polidori

Turismo religioso, il Segretario Pedini Amati a Saludecio.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha visitato ieri il Comune di Saludecio raccogliendo l’invito del Sindaco Dilvo Polidori e dell’assessore per il turismo e cultura Gigliola Fronzoni. Alla base dell’incontro la volontà di discutere alcuni importanti progetti legati al turismo religioso che stanno interessando la Repubblica di San Marino e i territori del circondario. Il Comune di Saludecio sta strutturando iniziative e percorsi naturalistici incentrati sui pellegrinaggi del Santo Amato Ronconi, che dopo essersi liberato delle sue ricchezze percorse quattro volte il celebre cammino di Santiago di Compostela, sempre partendo dall’omaggio allo speco di San Marino. Erede spirituale di San Francesco nato nell’anno in cui il Santo di Assisi morì, ha mantenuto forte il legame con il territorio di San Marino e la sua tradizione religiosa. Oggi, la strada di Santo Amato Ronconi verso San Marino potrebbe divenire un cammino per pellegrini integrandosi in ben due differenti progetti a cui la Segreteria di Stato sta lavorando: quello del Cammino di San Marino che verrà strutturato con la collaborazione della Diocesi San Marino-Montefeltro e quello più celebre del Cammino di San Francesco, progetto turistico- religioso con valenza ambientale e naturalistica molto rilevante a livello Nazionale italiano, progetto del quale anche San Marino è al lavoro per farne parte. Con gli amministratori del Comune di Saludecio si è discusso anche di possibili sinergie sulla storia e la figura di Giuseppe Garibaldi, da sempre legato a San Marino e a cui Saludecio ha dedicato un museo ma anche sugli eventi, a partire dal celebre 800 Festival.

c.s. Segreteria di Stato Turismo

I più letti della settimana: