Turismo: Riccione supera 3,1 milioni di presenze nei primi otto mesi del 2026 (+5,7%). A luglio e agosto exploit di pernottamenti e spinta del mercato estero I dati provvisori da gennaio ad agosto evidenziano la forza della destinazione con oltre 785mila arrivi complessivi (+4,2%). Il comparto alberghiero traina la crescita con oltre 2,4 milioni di pernottamenti (+6,2%)

Turismo: Riccione supera 3,1 milioni di presenze nei primi otto mesi del 2026 (+5,7%). A luglio e agosto exploit di pernottamenti e spinta del mercato estero.

Il bilancio turistico di Riccione per i primi otto mesi del 2026 si chiude con numeri di assoluto rilievo, confermando sia la capacità attrattiva della città durante tutto l’arco dell’anno sia la progressiva espansione sui mercati esteri. Secondo i dati provvisori stilati dall’Ufficio di statistica della Regione Emilia-Romagna, nel periodo compreso tra gennaio e agosto la Perla Verde ha raggiunto la quota di 3.113.786 presenze complessive negli esercizi ricettivi del territorio, mettendo a segno un incremento del +5,66% rispetto allo stesso periodo del 2025 e anche rispetto alle presenze del 2019 che si erano fermate a quota 3.080.429. Gli arrivi totali superano quota 785mila unità, con una crescita del +4,16%. A fare da propulsore decisivo per l’intero sistema turistico cittadino è la straordinaria risposta del mercato internazionale: nei primi otto mesi dell’anno i pernottamenti da oltre confine sono saliti a 649.716, registrando un balzo del +10,08%, mentre gli arrivi esteri toccano quota 124.572 (+3,58%). Il comparto alberghiero si conferma colonna portante della ricettività riccionese con 2.494.241 presenze (+6,24%), affiancato dall’ottima tenuta dell’extra-alberghiero che chiude il periodo a 619.545 presenze (+3,39%).

Luglio da record con il boom dei turisti stranieri

L’analisi dettagliata del mese di luglio mostra un andamento di eccezionale vivacità per la stagione estiva. Nel solo mese di luglio le presenze complessive hanno toccato quota 847.882, segnando un incremento del +6,57% rispetto a luglio 2025, a fronte di 169.328 arrivi totali (+10,77%). Un risultato guidato dall’ottimo riscontro del turismo estero, che a luglio ha registrato un aumento del +17,12% negli arrivi (37.675 turisti) e del +14,77% nei pernottamenti, saliti a quota 219.196. Molto positiva anche la risposta del mercato italiano, che a luglio ha collezionato 131.653 arrivi (+9,08%) e 628.686 presenze (+3,99%). Tra i paesi esteri di provenienza si segnalano le ottime performance della Germania, che supera i 5.600 arrivi mensili (+10,51%), della Svizzera e Liechtenstein con oltre 8.400 arrivi (+15,35%), dell’Austria (+37,91%) e la forte espansione dei mercati dell’Europa orientale come la Polonia (+25,97%).

Agosto consolida i volumi dell’alta stagione e allunga la permanenza media

Il mese di agosto, culmine della stagione balneare, ha visto Riccione consolidare gli elevati volumi dell’offerta turistica, sfondando il muro dei 900mila pernottamenti mensili. Nel dettaglio, le presenze complessive ad agosto hanno raggiunto quota 907.508 con una crescita del +4,64% rispetto allo stesso mese del 2025, mentre gli arrivi si sono attestati a 174.626 unità (+3,15%). I pernottamenti degli italiani hanno registrato un incremento del +4,36%, toccando quota 748.897 presenze. Sul fronte estero, agosto ha espresso numeri solidi con 158.611 presenze (+5,98%) e 26.315 arrivi (+1,28%), confermando la fidelizzazione della clientela tedesca (7.441 arrivi), la tenuta del mercato svizzero (oltre 3.400 arrivi) e l’interesse crescente dei turisti provenienti dai mercati europei ed extra-europei.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi hanno dichiarato: “I dati relativi ai primi otto mesi dell’anno, pur essendo ancora provvisori, testimoniano in maniera inequivocabile la forza e la qualità dell’offerta turistica della nostra città. Superare i 3,1 milioni di presenze, andando oltre anche ai dati del 2019 (anno di riferimento pre pandemia) con una crescita complessiva del 5,7% sul 2025 è un risultato che premia il lavoro svolto in sinergia con i nostri operatori e la bontà degli investimenti strategici promossi dall’amministrazione. Un elemento di rilievo è il consolidamento del comparto alberghiero, che cresce di oltre il 6% nei pernottamenti (con punte del 7,97% a luglio e del 5,72% ad agosto), dimostrando la vitalità e la capacità di rinnovamento delle nostre strutture ricettive, sia in termini di promozione che di investimenti strutturali. Altrettanto significativo è il dato relativo all’internazionalizzazione, con un aumento a doppia cifra delle presenze straniere che sfiorano quota 650mila: un traguardo che dimostra come Riccione continui a rafforzare il proprio posizionamento nei mercati esteri tradizionali e ad attrarre nuovi segmenti di pubblico. Inoltre, l’incremento costante delle presenze italiane, anche nei mesi centrali di luglio e agosto, conferma la profonda fidelizzazione dei connazionali verso la Perla Verde. Continueremo a lavorare con determinazione sulla promozione, sulla qualificazione degli spazi pubblici e sul palinsesto di eventi per garantire l’attrattività della destinazione in ogni periodo dell’anno”.

c.s. Comune di Riccione

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